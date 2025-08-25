Cartagena-Molina, final de la Copa Federación en Lorca

LA VERDAD Lunes, 25 de agosto 2025, 22:20 Comenta Compartir

El Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB y el Ciudad de Molina Basket disputarán la final de la Copa Federación en un partido que se disputará en Lorca y que pondrá en juego ese título autonómico. El torneo, organizado por la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia (FBRM) y que alcanza su decimosexta edición, tendrá su desenlace en el complejo deportivo Felipe VI el miércoles 17 de septiembre a las nueve de la noche.

Los cartageneros acaban de iniciar su trabajo de pretemporada con un proyecto muy renovado, con Garuba, Domenech y Alberto Martín como únicos jugadores que se mantienen en la plantilla del pasado curso. Han llegado refuerzos del nivel de Suokas, Rivera, Idehen, Svejcar y Harguindey a un equipo que estará entrenado por Félix Alonso. El objetivo, de nuevo, será lograr la permanencia en Primera FEB.

Por su parte, el Molina competirá en Segunda FEB y ha renovado a Cadme, Hernández, Tavelli, Cascales y Martínez-Quintanilla. Y ha firmado a Toledo, Duval, Timoner, Mukendi y el gigante montenegrino Miladinovic.

