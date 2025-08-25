La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cartagena-Molina, final de la Copa Federación en Lorca

LA VERDAD

Lunes, 25 de agosto 2025, 22:20

El Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB y el Ciudad de Molina Basket disputarán la final de la Copa Federación en un partido que se disputará en Lorca y que pondrá en juego ese título autonómico. El torneo, organizado por la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia (FBRM) y que alcanza su decimosexta edición, tendrá su desenlace en el complejo deportivo Felipe VI el miércoles 17 de septiembre a las nueve de la noche.

Los cartageneros acaban de iniciar su trabajo de pretemporada con un proyecto muy renovado, con Garuba, Domenech y Alberto Martín como únicos jugadores que se mantienen en la plantilla del pasado curso. Han llegado refuerzos del nivel de Suokas, Rivera, Idehen, Svejcar y Harguindey a un equipo que estará entrenado por Félix Alonso. El objetivo, de nuevo, será lograr la permanencia en Primera FEB.

Por su parte, el Molina competirá en Segunda FEB y ha renovado a Cadme, Hernández, Tavelli, Cascales y Martínez-Quintanilla. Y ha firmado a Toledo, Duval, Timoner, Mukendi y el gigante montenegrino Miladinovic.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 La venganza equivocada que dejó al joven de Orihuela encadenado a una cama
  4. 4

    El descontento y el aumento de población impulsan el independentismo en La Manga
  5. 5 Bañistas de una playa de los Alcázares capturan a un hombre que huía de la Policía Local
  6. 6 Cuatro encapuchados asaltan una casa en San Javier y golpean al dueño
  7. 7

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  8. 8 Muere un tripulante de un velero tras ser rescatado del agua en Lo Pagán
  9. 9

    Hacienda empieza a ingresar 4.000 euros de media a miles de mutualistas jubilados
  10. 10

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Cartagena-Molina, final de la Copa Federación en Lorca