El público murciano canta de nuevo con la banda Europe

Imposible pensar en la canción 'The Final Countdown' y no tararearla. Europe, la banda sueca que convirtió este tema en número 1 en 26 países en los años 80, interpretó sus mejores temas este jueves por la noche ante el público murciano. La plaza de toros de La Condomina esperaba ansiosa el final de la cuenta atrás para que comenzara, a las nueve y media de la noche, el 'hard rock' y 'heavy metal' del grupo sueco formado en 1979, hace casi medio, con el nombre Force por aquella época.

Después de ganar un concurso nacional de bandas en su país natal, grabaron su primer disco en el mismo año, ya conocidos como Europe y editaron su disco homónimo. Posteriormente, sacaron 'Wings of Tomorrow' y acabaron de saltar al escenario de la fama a nivel mundial en 1986 con el disco 'The Final Countdown' que contenía el éxito homónimo. Tras un descanso, regresaron en el año 2004 con el álbum 'Start From The Dark', con un sonido actualizado y muy fuerte, y una vez más confirmaron su calidad como instrumentistas de los músicos. En 2006 editaron y se autoprodujeron su último disco –por el momento– titulado 'Secret Society', un álbum con muy buenas críticas en toda Europa.

