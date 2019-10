Bryan Adams agota entradas para su concierto en Murcia El cantante y guitarrista, en una imagen de archivo. / TIAGO PETINGA / EFE El artista canadiense actuará el 3 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Murcia y se plantará un árbol por cada localidad LA VERDAD Viernes, 4 octubre 2019, 13:52

Bryan Adams actuará en el Palacio de los Deportes de Murcia el 3 de diciembre y dos meses antes de la cita ya ha colgado el cartel de entradas agotadas.

El artista canadiense presentará su reciente nuevo disco, 'Shine a light', el decimocuarto en estudio de su carrera. En esta nueva gira, además de recordar sus grandes éxitos, el cantante muestra una vez más su filantropía y preocupación por el medio ambiente. Gracias a un acuerdo con la empresa DHL, que gestionará todo el transporte de su gira, se plantará un árbol por cada entrada vendida.

Considerado uno de los compositores más aclamados del mundo, Bryan Adams es conocido por éxitos como '(Everything I Do) I Do It For You', 'Heaven', 'Summer Of 69', 'Please forgive me', 'Run to you' o su colaboración con Rod Stewart y Sting en 'All for Love'. Ganador de un premio Grammy, ha sido número 1 en más de 40 países y ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo.