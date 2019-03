El Muram recuerda a las mujeres artistas murcianas de principios del siglo XX Piezas de Elisa Séiquer y María Dolores Andreo. / artnueve La exposición 'Ellas brillaron en la penumbra' recoge el trabajo de tres referentes: Sofía Morales, Elisa Séiquer y María Dolores Andreo LA VERDAD Murcia Sábado, 16 marzo 2019, 00:55

El Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena (Muram) inauguró ayer la exposición 'Ellas brillaron en la penumbra', un homenaje a las mujeres artistas de la Región durante la primera mitad del siglo XX. Se trata de un proyecto comisariado por la galerista Mari Ángeles Sánchez Rigal, directora de Artnueve, donde se muestra especialmente el trabajo de tres creadoras que han contribuido a vertebrar el arte en la Región de Murcia: Sofía Morales, Elisa Seiquer y María Dolores Andreo.

De ellas son la práctica totalidad de las 57 obras, 47 pinturas y 10 esculturas, que se exhiben en el Muram, aunque también hay algunas firmadas por autoras como Josefina Luna y Maruja Díez. A todas ellas se unen otros nombres como los de Ana de Tudela, Aurora Mateos o Teresina Valdivieso, quienes aparecen en la exposición citadas a través de documentación recopilada.

La muestra, que se podrá visitar hasta el 27 de mayo, hace emerger a estas creadoras, acercándolas a la sensibilidad artística más allá de una historiografía que ha olvidado que en sus trabajos también se condensó el espíritu de una época.

Una época y un contexto, el de la historia del arte en la Región de Murcia que se ha circunscrito tradicionalmente a la visión que los artistas hombres propusieron en cada una de sus etapas. Como en el resto del contexto internacional, son pocos los casos en los que la mujer ha tenido un fuerte protagonismo. Incluso en los momentos de más esplendor y proliferación de la práctica artística murciana -años 20, generación de posguerra-, son escasos los ejemplos que permiten trazar un mapa sobre el papel femenino dentro del arte regional.

No obstante, esto no quiere decir que la mujer no desarrollara una actividad artística interesante y que no tuviera un papel activo pese a los obstáculos. Por ello, 'Ellas brillaron en la penumbra' recoge el trabajo de aquellas creadoras que expresaron ciertas inquietudes artísticas más allá de los ecos de lo doméstico. La iniciativa pretende arrojar luz sobre su producción, dándolas a conocer al gran público, al tiempo que se permite conocer cuáles fueron las cuestiones esenciales de su trabajo.