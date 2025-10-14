La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Diego Sánchez Aguilar. Nacho García

Diego Sánchez Aguilar pregona este miércoles la Feria del Libro de Cartagena en la plaza Juan XXIII

LV

Cartagena

Martes, 14 de octubre 2025, 21:43

La Feria del Libro de Cartagena arranca este miércoles, 15 de octubre, desde la plaza Juan XXIII. Lo hará a las 19:00 horas con el pregón que ofrecerá el escritor cartagenero Diego Sánchez Aguilar. Al evento está previsto que asista la alcaldesa, Noelia Arroyo. Entre los escritores que pasarán por Cartagena durante la feria, se encuentran Javier Cercas, la ilustradora Ilu Ros, el cantante Andrés Suárez, los escritores Pepe Pérez-Muelas, Carlota Pérez-Reverte, Antonio Parra Sanz, Eloy Moreno, Juan Gómez Jurado, Inma Rubiales, Luis Leante e Ignacio Borgoñós, entre otros. Todos ellos firmarán ejemplares de sus últimas obras (en la caseta nº24), al igual que otros autores que harán lo propio en las 32 casetas que ya se han instalado en el recinto, donde estarán presentes editoriales, librerías y escritores. Toda la programación del evento, que recibirá a una amplia selección de autores de todo el país, está disponible en la página web oficial: www.feriadellibro.cartagena.es

El pregón de esta edición lleva la firma de Diego Sánchez Aguilar, autor de ensayos, poemas y cuentos. Fue ganador del Setenil en 2016 con 'Nuevas teorías sobre el orgasmo femenino' (Balduque) y como novelista ha publicado en Candaya 'Factbook. El libro de los hechos' (2018) y 'Los que escuchan' (2023). Su obra poética también ha sido premiada. El cartagenero es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia y trabaja como profesor de enseñanza secundaria en el IES de La Manga del Mar Menor. Como investigador y ensayista, ha llevado a cabo la edición crítica del libro 'Poesía vertical', antología anotada de la poesía de Roberto Juarroz publicada en la editorial Cátedra. Colabora habitualmente con reseñas y artículos sobre literatura, política y sociedad en distintas revistas.

