Conchi Silvestre recita poemas de 'Saturno devorando a su hijo'

La poeta yeclana Conchi Silvestre recita este lunes, a partir de las 21.00 horas, versos de su poemario 'Saturno devorando a su hijo' (Talón de Aquiles, 2024) en el Café El Sur de Murcia, dentro del ciclo de los 'Lunes Literarios'. Concepción Silvestre es licenciada en Historia por la Universidad de Murcia, especialista en Arqueología, y graduada en Canto Moderno. Desempeña su labor profesional como profesora de canto en la Escuela de Música de Yecla. Desde muy temprana edad se interesó por la lectura y comenzó a escribir sus primeros poemas en la adolescencia; la influencia de Miguel Hernández ha sido determinante en su estilo y su forma de entender la poesía.

Fue finalista en el VIII Certamen Regional e Intercomarcal de Poesía Onda Cero Yecla, y según cuenta, jamás ha detenido su producción poética. Tiene una sección en la revista 'Diapasón' llamada 'Pioneras, historia de las mujeres en el mundo de la música'. Recientemente ha publicado su primer poemario, 'Saturno devorando a su hijo' (Talón de Aquiles, 2024), donde a través de sus propias experiencias vitales trata de mostrar las dificultades intrínsecas a la cotidianidad del ser humano en aspectos como el paso del tiempo, el amor o la pérdida. Silvestre fue concejala de IU entre 2015 y 2019.

«He escrito siempre y mi mayor influencia ha sido Miguel Hernández, aunque también me gustan Rimbaud o Baudelaire... Ahora me he decidido a recopilar vivencias...», asegura la autora natural de Yecla.

Temas

Poesía