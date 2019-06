CreaMurcia: el prestigio está en juego Decembird. / alfonso durán / agm Decembird (pop indie), Austin Slack (brit rock) y Mez-K (ska fusión) se disputan esta noche la final del CreaMurcia modalidad pop/rock JAM ALBARRACÍN Viernes, 14 junio 2019, 02:16

La suerte está echada. O mejor dicho, se echará a partir de las 20.30 horas de hoy en el auditorio del Parque de Fofó, que es donde Decembird, Austin Slack y Mez-K se disputen la final del CreaMurcia en su modalidad musical de pop rock (las otras dos son Otras Tendencias y Canción de Autor). Un certamen, el convocado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Murcia, que ha contado con 40 participantes y que, justo es reconocerlo -como lo es criticar la precipitada y poco útil resurrección del Murcia Joven por parte de la Comunidad Autónoma-, se ha ganado un merecido respeto por parte del colectivo musical en sus ya 27 ediciones gracias al interés de la concejal Rebeca Pérez y al buen trabajo del equipo encabezado por Juan Albaladejo, a la sazón alma de un concurso capaz de escuchar a los músicos, modificar y reinventarse año tras año. Más que los 2.000 euros en disputa -1.000 para el segundo, 500 para el tercero-, anda en juego el prestigio de un certamen con nombres como los de Second, Funambulista, Alondra Bentley, Rozalén, Road Ramos o Muerdo en su palmarés.

Decembird es un trío formado en 2015 por Mike Navarro (voz, guitarra), Lola López (bajo, coros) y Adrián Navarro (batería) que comenzó haciendo un pop nítido hasta ir llegando a un sonido más punzante y elaborado. Tienen un EP de cinco canciones, 'Nada grave'. «Hay quien nos definiría como indies distorsionados de alta intensidad emocional. Lo que pretendemos es básicamente ser sinceros», señala un Mike que considera el CreaMurcia «un certamen más que consolidado en la ciudad, de manera que ganarlo sería sin duda un impulso y una reafirmación de nuestras canciones». En cuanto a sus artistas murcianos preferidos, apela a la diversidad de la escena para finalmente optar por «Noise Box, Perro, Marcelo Criminal, Alexanderplatz y PBSR, pero también bandas de nuestra generación como Old Coin, Pleyel o Ave Alcaparra». En su quiniela apuestan por Austin. «Las tres bandas somos muy diferentes, algo que ya es el sello de identidad del CreaMurcia. El factor de la experiencia podría beneficiar a Austin Slack».

Un Austin Slack nacido en Reino Unido pero largamente residente en Caravaca que a sus 21 años ya es casi un veterano, dada la insistencia de su padre en subirlo al escenario de cualquier artista que nos visitara. De niño se le recuerdan fotos sin chupete, pero no sin guitarra. «El CreaMurcia es el concurso de bandas más prestigioso de Murcia y uno de las más importantes de España, a través de él se han dado a conocer a muchos artistas y es una de las mejores iniciativas musicales de la Región». Con dos EPs y un single editados, su evolución no ha ido hacia el 'guitar-hero' sino al creador de canciones. «Viniendo de ser guitarrista hasta ser un frontman que dirige la banda, compone y canta ha sido un camino diferente al que muchos pensaban. Intento tener un sonido propio». ¿Sus grupos murcianos? «Second sigue siendo una de mis bandas preferidas, aunque también me gustan Al Dual, Muerdo, Miguel Bañón, Ayoho...».

Por su parte, Mez-K es una solvente banda de siete piezas, con Kapullo al frente y un directo arrollador que han llegado a mostrar en festivales como el Viña Rock. «Somos una banda que quiere alegrar el ambiente, dar conciencia al público, que disfrute y que se sienta como uno más de la banda. Nuestro estilo es el ska-punk de base, pero fusionamos otros estilos como el rap, reggae, cumbia, balkan, metal...». Tienen publicado un álbum de 10 temas, 'Esto no es serio' (2016), además de alguna maqueta y para ellos ganar el CreaMurcia sería «un paso muy grande para nosotros, la única banda de nuestro estilo que ha llegado a la final han sido los míticos Trastorners. Estamos trabajando en nuestro próximo disco y ganar el CreaMurcia nos vendría de lujo».

Vamos con la quiniela. «Tenemos a dos finalistas muy buenos, no sabríamos cuál decir... Todos conocemos la trayectoria de Austin Slack, lleva muchas tablas a sus espaldas y desde muy joven. Los Decembird llevan muy poco tiempo y suenan muy bien, van a tener futuro en los próximos años. Además los conocemos personalmente, los tenemos de vecinos en los locales de Sonido Industrial y son peña majísima». De acuerdo, ¿y su grupo preferido de la escena murciana? «Te podríamos hacer una larga lista porque en Murcia hay bandas buenísimas, pero si hemos de elegir, nuestro grupo preferido es Bosco».