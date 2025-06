Coral Marín: «El Adarve de Cortés es un lugar con encanto»

Devota de los michirones y apasionada seriéfila, Coral Marín será una de las responsables de la protección, restauración y puesta en uso de las históricas ... baterías de costa de la bahía de Cartagena, gracias a un proyecto «apasionante» adjudicado por el Ministerio de Cultura. La directora de la galería-estudio Arquitectura de Barrio lo desarrollará junto a su socio, Enrique de Andrés, y a José Manuel Chacón.

Libro Junichiro Tanizaki. Obra de 1933, publicada en español por Siruela (1994) 'El elogio de la sombra'

«Es un ensayo, una pieza muy breve, que nos recomendó un profesor de la Escuela de Arquitectura hace ya bastantes años. Pone en valor cómo la cultura japonesa le ha dado importancia a la sombra a la hora de buscar la belleza, en la arquitectura, en los espacios, en los materiales... Es muy ameno de leer y tiene el tamaño y el peso ideal para llevarlo encima y releer en los tiempos de espera. Lo he recomendado, lo he regalado, lo he perdido y lo he vuelto a comprar. Siempre está en mi vida».

Película Jacques Tati. Gaumont Film Company (1958) 'Mon oncle'

«Es una película bastante divertida, aunque tiene muy poco diálogo. Las situaciones que se dan son bastante cómicas. Trata del paso a la vida moderna, a través de una vivienda que refleja ese 'movimiento' de las máquinas, esa inmersión en la tecnología. Y añade el punto de vista de las propias máquinas, que son poco entendidas por la sociedad del momento».

Canción Harold Arlen y E.Y. Harburg (1939) 'Over the rainbow'

«Es un clásico lleno de color. Ha sido tantas veces versionada, que puedes buscar y la lista no termina, desde Judy Garland a Norah Jones, Frank Sinatra o Coque Malla. Si estás contenta, es una canción estupenda, y, si no lo estás, te pone contenta. La película original de 'El mago de Oz' también me gusta. Tiene su punto».

Escapada Barrio de San Nicolás (Murcia) Adarve de Cortés

Coral Marín

«Como rincón con encanto, me quedo sin duda con el Adarve de Cortés, que conduce a Arquitectura de Barrio. Hicimos una intervención, con la junta municipal, para ponerlo en valor. Llenamos la calle de macetas. Mi lugar de siempre es Cabo de Palos, donde he veraneado desde que era muy pequeña. Sienta de maravilla, sea verano o invierno, ese paseo por Zeneta, una zona que tiene el encanto del pueblecito pesquero, con ese camino que te lleva a subir por los acantilados».

Red social @arquitecturadebarrio. Más de 1.900 seguidores Instagram (uso personal y profesional)

«Mi red favorita es Instagram. La usamos para anunciar actividades de la galería, sobre todo las exposiciones, y más puntualmente algún trabajo arquitectónico o proyecto cultural que estemos haciendo. Es muy visual y rápida. Facebook está más dejada y no comparto mis cosas, aunque tengo página desde hace años. Tampoco me he dado de alta en TikTok, supongo que será por la edad».

Tapa Michirones (y caldero)

Vicente Vicéns / AGM

«Los michirones, para tomarlos con cervecica, son la tapa que más disfruto. Soy de Cartagena, y raro es el sitio en el que te sacan allí unos michirones malos. Y como segunda tapa, el caldero. Merece la pena ir a Cabo de Palos solo para tomarlo».

Serie NBC (1993) Once temporadas 'Frasier' ('Spin-off' de 'Cheers')

«Veo muchísimas series. De las últimas me ha gustado bastante 'Succession', por los actores, la banda sonora… un conjunto de todo. Si tuviera que quedarme con una sola, elegiría 'Frasier'. Me he reído muchísimo con los dos hermanos y sus excentricidades, y la recuerdo siempre. Pasas un rato muy bueno viendo cada capítulo. También vi 'Cheers', pero no me enganché tanto; no me reía de la misma manera».