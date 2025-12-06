Coco Riot pinta un mural en Bullas en homenaje a las 'ancestras' rurales La artista multidisciplinar, muralista y referente del cómic queer y feminista, realizó la obra durante tres días en el restaurante Taller de Sabores

El patio interior de Taller de Sabores, en Bullas, se ha convertido en un lienzo vivo gracias al mural realizado por Coco Guzmán (Coco Riot), artista multidisciplinar, muralista y referente del cómic queer y feminista. Durante tres días, Coco pintó en directo, mientras el restaurante funcionaba con normalidad, una obra dedicada a las abuelas, bisabuelas y mujeres del linaje familiar de la chef del restaurante Juana Fernández. Inspirado en la historia familiar de Juana, el mural recoge la memoria simbólica de sus abuelas y bisabuelas: mujeres del campo, valientes y resilientes, que cuidaron, trabajaron y resistieron en silencio. «La figura de la mujer calavera con sombrero, que representa a esas jornaleras que trabajaban de sol a sol, cargando con el peso del cuidado familiar y la dureza del campo. El pájaro simboliza a las 'ancestras' que hoy inspiran caminos hacia la libertad; la luna y la estrella, los sueños y esperanzas que sembraron para las generaciones futuras; y el molotov, un grito visual por la transformación social, por la revolución cotidiana de quienes abrieron camino. Cada elemento del mural se convierte así en una metáfora visual del legado de esas mujeres que, desde el anonimato, sostuvieron la vida», explica Coco Guzmán sobre esta pieza que ya forma parte del alma de Taller de Sabores.

Además de pintar, Coco compartió procesos, abrazos y palabras con clientela, amistades y curiosos que se acercaron durante el fin de semana, e incluso invitó a Ángel, sobrino de Juana, a dibujar algunos elementos en los cristales de la puerta de acceso al patio.

Este homenaje visual coincide con un momento de reconocimiento para Juana Fernández, que ha recibido el premio al mejor restaurante innovador y sostenible de la Región de Murcia en el décimo aniversario de los Premios de Gastronomía de LA VERDAD. Un reconocimiento que refuerza su visión comprometida con la cocina de proximidad, la sostenibilidad y la mirada de género en el mundo rural.

El compromiso de la chef va más allá de los fogones. El 26 de noviembre fue invitada por la profesora Silvia Rodríguez Donaire de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) para participar en un encuentro sobre los retos de las mujeres rurales a la hora de acceder a financiación, visibilidad y sostenibilidad de sus proyectos.

«Estoy contenta con el cariño que está recibiendo Taller de Sabores tras 17 años trabajando por sostener la importancia de las mujeres en entornos rurales», comenta Juana. «Este mural es también un símbolo del homenaje constante que hago a mis abuelas y al resto de mujeres que nos precedieron. Es esa cocina de las abuelas, cocinada por las nietas, que defiendo en cada plato, además de la nueva cocina de pueblo: un movimiento gastronómico profundamente arraigado a nuestras raíces», dice.