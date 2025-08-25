Jaime Lorente protagoniza en Murcia una campaña para sensibilizar sobre la salud mental La clínica de la capital, Unitas, organiza 'Hacer visible lo invisible', que incluye un spot y un podcast

La clínica murciana de salud mental y Centro de Día Unitas, lanza la campaña 'Hacer visible lo invisible', protagonizada por el actor murciano Jaime Lorente. Compuesta por el lanzamiento de un spot en redes sociales y un podcast, tiene como objetivo sensibilizar y visibilizar los problemas de salud mental, ya que estos «pueden ser invisibles hasta para quienes lo sufren».

En el spot, de 60 segundos de duración, se puede ver una imagen difuminada del actor murciano recitando un poema. A través de una voz en off que habla de sentimientos y emociones, con metáforas como «un interior desdibujado» o «una mancha invisible que crece lentamente que lo inunda todo». La clínica especializada en psicología, psiquiatría y nutrición, crea esta campaña para animar a los murcianos y murcianas a «confiar y acudir a profesionales de la psicología y la psiquiatría», ya que para la directora de esta clínica, Lorena Belmonte, «es importante hablar de salud mental porque es una parte esencial de nuestro bienestar».

Además de este spot, Unitas lanzará un podcast en donde la propia psicóloga Lorena Belmonte entrevista a Jaime Lorente en clave de salud mental, donde se ahondará en los tabúes y mitos, las repercusiones de la fama, el impacto de las redes sociales y el éxito, los ideales de belleza, y el sentido de vida entre otros. Por esto, con esta campaña quieren «poner sobre la mesa que la sensibilización social facilita la recuperación y la normalización en una sociedad cada vez más integradora y diversa», argumentó Belmonte.