Cien amigos con Domingo

El centro cultural Las Claras de Murcia acogió el viernes un emotivo homenaje a Domingo Jiménez Beltrán (Calatorao, 1944-Águilas, 2023), fundador y primer director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, y vinculado a la Región en las últimas décadas tras la compra con un grupo de socios de la histórica finca aguileña de Chuecos, en la Sierra de Almenara, donde proyectó la creación de un centro internacional para el estudio de los ecosistemas mediterráneos.

Convocados por las fundaciones Cajamurcia y Desarrollo Sostenible, acudieron a la cita sus familiares (su viuda, Elin; el hijo de ambos, Spen; y sus hermanos Mariano, Santiago, Javier y Enrique, con otros parientes) y más de cien amigos y miembros de entidades que colaboraron con Domingo Jiménez Beltrán a lo largo de una larga carrera profesional en la que fue pionero de las políticas ambientales más avanzadas, tanto en España como en Europa, y 'profeta' y gran defensor de las energías renovables, sobre las que construyó un paradigma propio: la autosuficiencia conectada. Siempre defendió que la Región de Murcia podría afrontar el cambio climático con solvencia combinando «con inteligencia» recursos como la energía solar y la desalación.

Entre los invitados, la delegada del Gobierno, Mariola Guevara; María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial; Enrique Ujaldón, secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor; y Cristina Narbona, diputada en el Congreso, presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, entre otros cargos públicos y representantes de organizaciones sociales.

Durante el acto, conducido por el periodista de LA VERDAD Miguel Ángel Ruiz, se proyectaron vídeos con intervenciones de la vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera; del exministro y exjefe de la diplomacia europea, Josep Borrell; y de responsables de Greenpeace, la Fundación Renovables y el Observatorio de la Sostenibilidad.

El presidente de la Fundación Cajamurcia, Carlos Egea, definió a Domingo Jiménez Beltrán como «un maestro» al que estuvo unido por una buena amistad y el interés común en las energías renovables, aunque con discrepancias en cuanto al agua: «Estábamos de acuerdo en que un mix diversificado de fuentes de agua, entre aguas superficiales, subterráneas, regeneradas y desaladas daba, sin duda, más garantía al suministro». Pero en lo que respecta al Trasvase Tajo-Segura, Carlos Egea recordó que «Domingo sostenía que el cambio climático limitaría en el tiempo esa fuente. A mí ese razonamiento me parecía bien, pero no entendía por qué había que anticipar ese recorte y establecer un periodo tan reducido de transición. Ese temor que yo expresaba en su momento puede hacerse realidad desgraciadamente al final del actual ciclo hidrológico, pues no hay una sincronía entre los planes de cuenca de uno y otro río», manifestó.

El presidente de la Fundación Desarrollo Sostenible, Emilio Ballester, compartió una emocionada semblanza de Jiménez Beltrán, de quien destacó su fuerte espíritu emprendedor, su positividad y energía y su gran calidad humana.