Víctor Ullate: «Uno baila con la mente, no necesita ni moverse» El bailarin, coreógrafo y director de su fundación, Víctor Ullate. / Manuel Podio El bailarín y coreógrafo ha llevado a lo más alto su ballet durante treinta años NATALIA BENITO MURCIA. Sábado, 4 agosto 2018, 01:53

«Delicioso», como si fuera un pastel de chocolate. Así define, con extrema dulzura pero sin llegar a empalagar, el bailarín y coreógrafo Víctor Ullate (Zaragoza, 1947) 'El amor brujo', un espectáculo creado en 1994 que en 2015, con motivo del centenario de la obra de Falla, se revisó, acercando a la actualidad una obra «llena de imaginación, celos, y amor. Todo ello hecho de forma muy sutil, de ensueño», afirma el coreógrafo del ballet que hoy llega a Cartagena, a las 22.00 horas, en el Auditorio El Batel.

-¿En qué se diferencia este montaje del de 1994?

-El del 94 fue un 'Amor Brujo' maravilloso. Teníamos que viajar con un trailer para llevar toda la infraestructura. Quería darle a Falla la importancia que tiene. Hace como veinte años se nos quemó parte de los trajes y la escenografía de la producción. Ahora lo retomamos con la visión del tiempo que vivimos, hay audiovisuales y momentos en los que se entra en la fantasía y las tinieblas. Contamos también con la música de los suecos Slaughter Natives, que te adentra en el mundo maléfico, con murciélagos, conjuros...

-El ballet de Víctor Ullate cumple 30 años y para celebrarlo realizan un nuevo espectáculo.

-Sí. Se llama '30 años de danza' y Eduardo Lao y yo hemos querido ofrecer al público momentos cumbre de algunos ballets que hemos hecho. Es también una forma de que los jóvenes puedan conocer la obra y los que ya lo han visto puedan recordar esos momentos.

-¿Cómo es el público que va a ver un espectáculo de danza?

-El público sabe que va a ver un espectáculo de danza y es maravilloso. Me encanta el público de España: si algo le gusta, se pone en pie. En el norte es más sujeto y explota al final. El del sur es más caluroso desde el principio.

-¿Qué satisfacciones ha tenido en este tiempo?

-Ha habido muchísimas y de todo tipo, por eso he aguantado 30 años. Ver que la compañía tiene prestigio internacional y ver cómo disfrutan los bailarines y el público. Pero siempre ha habido un problema muy gordo, la parte financiera. No hemos podido hacer determinadas cosas por esa falta de dinero, pero se han hecho muchas cosas. Tenemos continuamente ofrecimientos para salir fuera y como realmente la compañía se financia por ella misma con la ayuda de la Comunidad de Madrid, necesitamos hacer espectáculos para poder pagar a final de mes. Es duro pero gracias a la profesionalidad hemos conseguido esta autofinanciación.

-Anunció a principios de 2018 que se apartaba de la dirección de su compañía. ¿Ha podido descansar en este tiempo?

-A partir de septiembre las cosas serán un poco más tranquilas, pero seguiré a la compañía. Además continuaré con mi fundación. Quiero hacer la Casa de la Danza y para eso necesito reunir a muchos 'sponsors'. Es una casa de acogida para niños desfavorecidos que no tienen la más mínima oportunidad de ser alguien en la vida y esta es una forma muy bonita de cambiarlo. Una casa donde puedan vivir, bailar y estudiar. Hago un llamamiento a todo el que quiera colaborar. Ahora mismo esta es mi mayor ilusión.

-¿Cómo recuerda sus inicios?

-Ha habido momentos muy duros. Estar mentalizando a la gente de lo que es una compañía de ballet, hacerse un equipo, tener unas instalaciones nos costó tanto... en mi época no era tan sencillo. Fue muy difícil pero aprendí mucho. Siempre me las he ingeniado para llegar a todo y el esfuerzo ha merecido la pena.

-¿Qué nota diferente en las nuevas generaciones?

-Hoy en día con la tecnología pueden tener acceso a cualquier compañía y país y los conocimientos son brutales. Puedes grabar con el móvil muchas cosas y eso queda guardado.

-¿Continúa bailando?

-Uno baila con la mente, no necesita ni moverse. No tengo edad ya para bailar pero de una forma más liberal continúo haciéndolo. En momentos puntuales marco los movimientos pero de una forma más suave. Hay que ser consciente de tu estado y tus años. Disfruto creando y haciendo que los demás bailen. Por ejemplo, con 'El amor brujo' he disfrutado y sigo disfrutando muchísimo.