Carlos Alcaraz abraza a Luca Nardi al finalizar el encuentro. EFE
Tenis

Carlos Alcaraz, a toda prisa en Cincinnati

El murciano ya está en cuartos de final tras arrollar sin contemplaciones a Nardi y ahora se cita con Rublev

Germán Abril

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:58

Carlos Alcaraz hizo un favor a todos aquellos aficionados que trasnocharon para seguir su partido ante Luca Nardi desde España. El duelo, que comenzó alrededor ... de las 2:30h en la madrugada peninsular, marcaba un 6-1 a favor del murciano cuando aún no se había llegado a la media hora. Intratable el de El Palmar con su servicio en esa primera manga, en la que solamente cedió dos puntos con su saque (16/18).

