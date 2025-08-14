Carlos Alcaraz, a toda prisa en Cincinnati

Carlos Alcaraz hizo un favor a todos aquellos aficionados que trasnocharon para seguir su partido ante Luca Nardi desde España. El duelo, que comenzó alrededor ... de las 2:30h en la madrugada peninsular, marcaba un 6-1 a favor del murciano cuando aún no se había llegado a la media hora. Intratable el de El Palmar con su servicio en esa primera manga, en la que solamente cedió dos puntos con su saque (16/18).

No necesitó Alcaraz exhibir su artillería. Todos los errores los cometía un Nardi incómodo desde el primer minuto de partido. Un error tras otro del italiano y tan solo un golpe ganador en el primer set. Sin armas el tenista de Pésaro para encontrar alguna grieta en el juego sólido de Alcaraz. El número dos del mundo llegaba a todo, cada vez más enérgico en Cincinnati. Ya no le pesa el largo viaje y el jet lag a un Alcaraz cada vez más Alcaraz. Suelto y confiado el palmareño, consciente de que lo tiene todo a favor para hacer un buen papel en el Masters 1000 estadounidense.

Tan solo un borrón en el impecable historial de Alcaraz con el servicio. Fue en el sexto juego de la segunda manga. Hasta ese momento acumulaba tres puntos perdidos con el saque y Nardi fue capaz de ganarle cuatro solamente en este juego. Suficiente para quebrar el servicio de un Alcaraz que recuperó la desventaja en el siguiente juego. Todo en orden. Después de ceder su saque, llegarían cuatro juegos consecutivos para poner el broche al partido y sacar el billete hacia cuartos de final en menos de 80 minutos. Sigue sin caer el murciano contra tenistas más jóvenes que él, tampoco ante Nardi (11-0).