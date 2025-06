Alcaraz alza la voz ante las amenazas en redes: «Hay mensajes que dan miedo»

Fernando Perals Miércoles, 18 de junio 2025, 17:16 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz no está exento de las críticas y los mensajes de odio feroces que proliferan en las redes sociales. A pesar de ser ... un deportista intachable que hace gala de sus grandes valores dentro y fuera de la pista allá donde va, el tenista murciano aseguró que en muchos momentos ha sido la diana de amenazas y otras frases intolerables, sobre todo cuando las victorias no se sucedían. «He recibido mensajes de odio y algunos son muy bestias. No voy a reproducir exactamente ninguno, pero sí que son muy 'heavys' y algunos te dan incluso miedo. Cuando pierdes, recibes cosas buenas y malas, pero prefiero no pensar en eso», reconoció.

El de El Palmar confesó que con el tiempo ha ido aprendiendo a dejar aparcado el móvil, aún más cuando las cosas no han ido bien en la pista. «Intento no ver tanto las redes sociales. Antes lo hacía cuando perdía y si caía en una primera ronda o antes de lo previsto, me afectaban mucho los mensajes que leía. Es difícil lidiar con ello, pero con el tiempo ya sé que cuando las cosas no van bien es mejor no coger el teléfono. Es el consejo que le doy a cualquier deportista, que se aleje de las redes en los peores momentos porque la gente puede llegar a ser muy peligrosa», confesó el joven prodigio de El Palmar. Cómodo en el jardín El pupilo de Juan Carlos Ferrero se mide este jueves en octavos de Queen's al mallorquín Jaume Munar. Un duelo español que será el segundo para ambos sobre la hierba londinense. En el jardín de la capital británica, el tenista murciano se siente muy cómodo tras los primeros días. Se ha sacudido la tierra batida de las zapatillas y cada vez va cogiendo confianza sobre el césped. «He encontrado la pista bastante rápida, pero muy bien. Cuanto más tiempo pase sobre ella, más cómodo estaré», dijo. Alcaraz y Munar se ven las caras hoy tres años después de su último duelo, que fue en octavos del Conde de Godó de 2022, un encuentro que se saldó con victoria para el murciano (6-3 y 6-3).

Carlos Alcaraz