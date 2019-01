Noise Box vuelve a escena con un sonido más agresivo y directo 05:36 Noise Box, en los locales de ensayo Underground. / Álvaro Rabadán La banda murciana publica el EP 'Bliss you', que forma parte de una trilogía que verá la luz a lo largo del año y que cuenta con el sello del productor Paco Loco; el equipo de 'Alternavivo' graba una entrevista con los miembros del grupo durante uno de los primeros ensayos para los conciertos MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ , CARLOS GARCÍA y ÁLVARO RABADÁN Lunes, 28 enero 2019, 18:17

Y por fin llegó el día. Noise Box desveló el pasado 18 de enero las canciones que conforman el primero de los tres EP que la banda murciana planea publicar a lo largo del año. Con el título de 'Bliss you', se trata del resultado de las sesiones de grabación realizadas el pasado verano con el productor por excelencia del indie español, Paco Loco (Triángulo de Amor Bizarro, Mikel Erentxun, Nacho Vegas, Enrique Bunbury, Hinds, The Posies, Neuman…), en su estudio-residencia en El Puerto de Santa María (Cádiz). A la canción que el grupo ya adelantó en noviembre, 'Like a girl', se añaden otras dos: 'Blank bucket list' y 'The fog'. El equipo de 'Alternavivo' tuvo la oportunidad de visitar a la banda en los locales de ensayo Underground, en Murcia, para conocer de primera mano los nuevos temas antes de su publicación.

De aquel encuentro con Jesús Cobarro (voz y guitarra), Bienve Campoy (guitarra), Helios Sánchez (bajo), Luis Christian Pastor (teclados) y Theo Cuevas (batería) surgió una videoentrevista, en la que los miembros de la banda cuentan diferentes detalles sobre las nuevas canciones, el proceso de grabación de los EP con Paco Loco y sus próximos conciertos.

La canción 'Blank bucket list' (que suena en el vídeo con el sonido captado durante el ensayo) es uno de los primeros temas que Noise Box compuso y, por su ritmo contagioso, emulando otras canciones rockeras recientes como 'Run' de Foo Fighters e 'Ill ray (the king)' de Kasabian, la bautizaron como 'la reguetonera', aunque musicalmente Jesús Cobarro asegura que, al igual que 'Like a girl', se puede ver que la base es «más agresiva» que en el disco anterior, 'Every picture of you is when you were younger', en el que se recreaban mucho más en las texturas y atmósferas. «Hay como una pegada un poco más en la cara, pero mantenemos algunos elementos del shoegaze, pop y rock que siempre hemos llevado en danza, aunque de una manera más abrupta», detalla.

En lo que respecta a la letra, señala que la canción habla sobre la búsqueda de una vida más auténtica. «Muchas veces vamos tan en modo automático que se nos olvida pararnos a pensar en todas aquellas cosas que son realmente importantes en nuestra vida», explica.

Una de las principales novedades dentro de la discografía de Noise Box es el formato, al publicar tres EP en lugar de un único LP como es habitual. Bienve Campoy revela que la idea es alargar la vida del disco lo máximo posible «en un momento en el que la música se consume de forma muy rápida», de modo que ofrecerán temas nuevos durante prácticamente un año, y también podrán «jugar» con el diseño y las portadas. En definitiva, «que se le preste más atención a cada canción», añade Jesús Cobarro. El segundo de los EP verá la luz en primavera.

Conciertos en Madrid y Murcia

La banda ya mostró los temas de 'Bliss you' en un 'show' acústico en el Fórum Fnac de Murcia, el mismo día de la publicación del EP, aunque el primer concierto de presentación tendrá lugar el 15 de febrero en El Perro de la Parte de Atrás del Coche, en Madrid, junto a los vizcaínos Samoah. Para verlos en Murcia habrá que esperar hasta el 18 de mayo, en la Sala REM. Entre esas fechas, esperan anunciar más conciertos en otras ciudades. «Hay bastante mono de directo. Somos animales de escenario y cuando pasa mucho tiempo sin tocar, luego te subes con el doble de ganas», reconoce el cantante de Noise Box. Ya se pueden adquirir las entradas para ambas citas.