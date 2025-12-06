La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jerónimo Tristante (Murcia, 1969) estudió Biología en la UMU y compagina su carrera literaria con la docencia Ros Caval / AGM
Literatura | Ababol

Un tipo listo con una flor en el culo

En esta novela de Jerónimo Tristante sopla un aire mucho más reposado y sereno que en '1969', como si el autor murciano no hubiera tenido ninguna prisa en revelarnos de golpe la bien trenzada trama de esta nueva historia, contada con el gusto y el placer de quien sabe utilizar el lenguaje y los recursos más apropiados del género

José Belmonte

José Belmonte

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:21

Comenta

Mientras que en '1969', que tan buen sabor de boca dejó a todos los lectores, la acción resulta vertiginosa y la obra ofrece la frescura ... y el nervio propios de quien aún está en los inicios de su carrera como escritor ─corría, por entonces, el año 2009 y, muy poco antes, había aparecido el primer volumen de la serie protagonizada por Víctor Ros, 'El misterio de la casa Aranda', en '1973, sopla un aire mucho más reposado y sereno, como si Jerónimo Tristante no hubiera tenido ninguna prisa en revelarnos de golpe la bien trenzada trama de esta nueva historia, contada con el gusto y el placer de quien sabe utilizar el lenguaje y los recursos más apropiados del género.

