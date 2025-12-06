La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La ciencia que hay detrás del «vómito» de los residuos celulares

Mª Ángeles Esteban Abad

Académica de número de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:19

Comenta

Recientes y revolucionarios descubrimientos en biología celular han identificado un intrincado mecanismo alternativo de gestión de residuos en las células, que desafía el dogma tradicional ... centrado en la autofagia (proceso por el cual las células reciclan sus propios componentes por estar dañados, viejos o ser anormales) y la degradación lisosómica (los lisosomas son orgánulos que contienen proteínas que degradan material biológico). Este proceso ha sido denominado de manera informal «vómito» celular o catartocitosis, y consiste en la expulsión activa y directa de material de desecho (como proteínas agregadas y orgánulos dañados), desde el interior de una célula hacia el espacio extracelular, cuando los sistemas convencionales de reciclaje interno se ven sobrepasados por un estrés severo. La importancia de este hallazgo radica en su profunda dualidad funcional. En su faceta beneficiosa, este atajo opera como un mecanismo de emergencia crucial para la reparación tisular acelerada.

