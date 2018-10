«Ahora remamos juntos» Adrián Quiñones, gerente de la Compañía Lírica Española; José Carlos Ruiz, responsable de La Manzana Dorada; Asia León Siminiani, directora de L'Arte Sana; Pedro Alejandro Villalba, actor de La Murga Teatro; Rocío Herrero, actriz de L'Arte Sana; Antonio Saura, director de Alquibla Teatro; y Alfredo Zamora, director de Doble K Teatro, posan para 'La Verdad' sobre el escenario del Teatro Romea de Murcia. / nacho garcía / agm Actores, directores y responsables de las compañías nominadas a los galardones de la escena murciana reivindican el talento de los profesionales de la Región ROSA MARTÍNEZ Lunes, 15 octubre 2018, 22:21

'Las nueve y cuarenta y tres', el musical que hace menos de un año acaparó los aplausos del público en la entrega de galardones de los I Premios Azahar, llevaba ya varias temporadas rodando por los escenarios cuando gran parte de los espectadores murcianos volvieron la vista sobre este montaje. Levantado por Jo! Producciones, con dirección de Andrés Alemán, la obra se alzó en 2013 con el primer premio del certamen Creajoven del Ayuntamiento de Murcia, y antes de su exitoso paso por el Romea -sobre las tablas del teatro murciano recogió siete de los 17 galardones entregados durante la velada-, había logrado abrir 'sede' temporal en el Pequeño Teatro de la Gran Vía de Madrid, donde se mantuvo en cartel más de un mes. En Murcia se había presentado en el Teatro Circo (TCM), dentro del ciclo 'Somos de aquí'. Al Romea llegó tras su triunfo en los galardones. El montaje «se había movido mucho por Madrid pero no tanto por la Región», afirma el actor de la compañía murciana La Murga Teatro Pedro Alejandro Villalba, «y seguro que mucha gente se acercó a verlo después de los premios». Los siete galardones conseguidos, entre los que se incluía el destinado a mejor espectáculo musical, le dieron visibilidad. Ese es el principal objetivo, aunque no el único, de los reconocimientos a las artes escénicas de la Región que, promovidos por Murcia a Escena -y respaldados por las asociaciones de Dramaturgos (DREM), Directores de Escena Profesionales (DEmurcia) y la Unión de Actores y Actrices (Uarm) de la Región-, volverán a vestir de fiesta el escenario del Romea el próximo 23 de octubre. Será entonces cuando se den a conocer los ganadores de la segunda edición de los Premios Azahar.

Estos galardones «han surgido en un momento propicio. Es posible que hace cinco o seis años no se hubieran podido organizar», afirma el director de teatro murciano Antonio Saura sobre el nacimiento, en 2017, de estos reconocimientos. Su aparición coincide, además, con un momento de «unión» dentro del sector, que se ha materializado en las cuatro asociaciones, en torno al trabajo en las artes escénicas, que se han constituido en la Región, la última, el pasado mes de mayo, la que aglutina a los directores profesionales, liderada precisamente por Saura.

LOS NOMINADOS - Mejor empresa o diseño de producción La Murga Teatro por 'Caperucita Roja, la versión más loca de la historia'. Alquibla Teatro por 'Los caciques'. Doble K Teatro por 'Yerma'. - Mejor espectáculo de teatro 'Los caciques', de Alquibla. 'Yerma', de Doble K Teatro. 'Unsolosabor', de L'Arte Sana y La Manzana Dorada. - Mejor espectáculo musical 'El flautista de Hamelín', de Nacho Vilar Producciones. 'El otro dúo de La Africana', de la Compañía Lírica Española. - Mejor espectáculo infantil 'La máquina del tiempo', de La Manzana Dorada. 'Caperucita Roja, de La Murga Teatro. la versión más loca de la historia', de La Murga Teatro. - Mejor dirección escénica Encarna Illán por 'El flautista de Hamelín'. Antonio Saura por 'Los caciques'. Javier Mateo por 'Yerma'. - Mejor autor murciano Mónica Adán por 'La máquina del tiempo'. Juan Montoro por 'El flautista de Hamelín' y 'Un racimo de pícaros'. - Mejor versión, adaptación y/o dramaturgia Pepe Ros por 'El otro dúo de La Africana'. Javier Mateo por 'Yerma'. César Oliva por 'Los caciques'. - Mejor actriz protagonista Esperanza Clares por 'Los caciques'. María Alarcón por 'Odisea 80'. Inmaculada Rufete por 'Yerma'. - Mejor actor protagonista Julio Navarro por 'Los caciques'. Alfredo Zamora por 'Yerma'. David Terol por 'Unsolosabor'. - Mejor espacio sonoro Salvador Martínez por 'El flautista de Hamelín'. Jorge Fullana por 'Un racimo de pícaros' y 'Yerma'. - Mejor actriz de reparto Nadia Clavel por 'Los caciques'. Eva Torres por 'Yerma'. María Alarcón por 'Yerma'. - Mejor actor de reparto Toni Medina por 'Yerma'. Pedro Santomera y Manuel de Reyes por 'Los caciques'. - Mejor música original Salvador Martínez por 'El flautista de Hamelín' y 'Los caciques'. Yanos Pedrosa por 'Unsolosabor'. - Mejor diseño de escenografía Jorge Fullana por 'Yerma'. José Ruiz Saura por 'El flautista de Hamelín'. Fernando Caride por 'Los caciques'. - Mejor diseño de iluminación Juan Rivas por 'La máquina del tiempo'. Jorge Fullana por 'Un racimo de pícaros' y 'Yerma'. - Mejor diseño de vestuario Paco Beltrán por 'El flautista de Hamelín'. Pespuntes por 'Los caciques'. Jorge Fullana por 'Yerma'. - Premios especiales Honorífico César Oliva. Teatro aficionado Teatro El Matadero. Creación joven Teatro Sinfín de Alhama de Murcia. Danza Ballet Español de Murcia. Cía Carmen y Matilde Rubio. Teatro social Grupo de Teatro Más, de la Fundación Jesús Abandonado. Teatro de calle Nacho Vilar Producciones.

«Desde hace años intentamos ser más visibles al ciudadano y a la sociedad murciana. Es una de las reivindicaciones que mantenemos, porque hay mucha gente que ignora la frenética actividad teatral que hay en esta Región, y los premios la visibilizan. Pero no solo eso. También la pone en valor. Permiten que el espectador que no ha oído hablar de una función se interese por ella y vaya a verla», cree Saura sobre unos reconocimientos que son, además, «una fotografía fija de lo que se hace en la Región», define José Carlos Ruiz, responsable de la cooperativa escénica La Manzana Dorada.

Las frases Asia León Siminiani. Directora de L'Arte Sana «Para las compañías más pequeñas y menos conocidas es un trampolín, por algún sitio tienes que conseguir que salga tu nombre» Alfredo Zamora. Director de Doble K Teatro «Es un mito que haya que traer cabezas de cartel para llenar el teatro» José Carlos Ruiz. Presidente de La Manzana Dorada «La gala es un evento festivo para reivindicar el éxito y el talento de las artes escénicas a pesar de todas las dificultades» Rocío Herrero. Actriz de L'Arte Sana «Es importante que la ciudadanía comience a pensar que en la Región hay productos de buena calidad» Antonio Saura. Director de Alquibla «La dejadez por parte de las administraciones ha hecho que haya emigrado mucho talento y que, el que queda, esté en una situación precaria» Adrián Quiñones. Gerente de la Compañía Lírica Española «Público hay, lo que falta es publicidad. Parece que en la Región lo que se fomenta es lo que viene de fuera» Pedro Alejandro Villalba. Actor de La Murga Teatro «El horizonte es difícil pero la unión nos ayuda. Hay espacio para todos»

Nueve montajes de siete compañías murcianas compiten en una o varias de las 16 categorías en las que están divididos este año los premios. Son los trabajos que el sector ha llevado al escenario durante el último curso y que han conseguido su respaldo para formar parte de esta lista, votada por más de 300 profesionales de la Región previamente acreditados.

«Es un motivo de celebración. El panorama es muy amplio: hay teatro lírico, musical, infantil... Estás en la gala y, de pronto, te das cuenta de que aquí se hace todo tipo de teatro», remarca Ruiz de la velada que él mismo coordina y que describe como «un evento festivo para reivindicar el éxito y el talento de las artes escénicas a pesar de todas las dificultades».

Y entre ellas, de nuevo, la visibilidad: «Para las compañías más pequeñas y menos conocidas es un trampolín, por algún sitio tienes que conseguir que salga tu nombre», señala Asia León Siminiani, directora de L'Arte Sana, compañía que el próximo día 23 opta, entre otros, al galardón a mejor espectáculo de teatro por 'Unsolosabor'. En él participa la actriz Rocío Herrero, que valora como importante «que la ciudadanía comience a pensar que en la Región de Murcia hay productos de buena calidad». «Es un mito que haya que traer cabezas de cartel para llenar el teatro», añade Alfredo Zamora, director de Doble K Teatro.

'Somos más'

'Somos más' es el lema que presidirá este año la gala de los Premios Azahar. «Las artes escénicas murcianas -recuerda José Carlos Ruiz- siempre han tenido momentos brillantes. Ahora hemos sido capaces de remar juntos». «Murcia ha sido siempre cuna de grandes actores y de grandes directores y autores», añade Zamora al describir el momento artístico y creativo que viven hoy las artes escénicas en la Región. Un momento de «mucho talento» sobre el escenario, apunta Saura, pero «precario» en cuanto a las «condiciones de creación».

El sector, representado en las cuatro asociaciones profesionales (Murcia a Escena, Uarm, DREM, Demurcia), presentó hace unas semanas un informe sobre las carencias y necesidades que atañen a la actividad teatral en la Comunidad. El documento, denominado Plan Estratégico para las Artes Escénicas de la Región, describe la situación de compañías, actores, directores y autores murcianos, en relación a la creación, producción y muestra de espectáculos en los escenarios, al tiempo que contiene una amplia batería de medidas «necesarias» para mejorar el panorama actual y equiparar a la Región a otras comunidades españolas, defienden desde las cuatro asociaciones. Entre ellas, la inversión, por parte de las administraciones públicas, en «el desarrollo y la ejecución» del citado plan, en el que se incluyen ayudas económicas a la producción, para giras, para la participación en festivales y ferias, y a la formación, entre otros; campañas de teatro aficionado, infantil, juvenil y escolar; programas de residencias; proyectos de diálogo con el público; el impulso de los propios premios Azahar y una mayor presencia a nivel nacional a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) y el programa Platea, entre otros; todo ello valorado en el presupuesto anual de cuatro millones de euros.



«La dejadez por parte de las administraciones, tanto regionales como municipales, en el apoyo a las artes escénicas, fundamentalmente en los últimos ocho años, ha hecho que haya emigrado mucho talento, y que, el que queda, esté en una situación precaria que resulta muy cansada. Aun así», subraya Saura, «te reinventas y apuestas por nuevos proyectos, porque el talento y la creatividad son tantos que terminas sacando adelante los espectáculos».

«Que no haya ese apoyo hace que la audacia se despierte y que busquemos nuevas vías. Hay una necesidad de crear y de hacer cosas diferentes», añade Herrero.

¿Y público? «Sí, público hay, lo que falta es publicidad», cree Adrián Quiñones, gerente de la Compañía Lírica Española, cuyo montaje 'El otro dúo de La Africana' opta al galardón a mejor espectáculo musical junto al infantil 'El flautista de Hamelín', de Nacho Vilar Producciones. «El público, lo que ocurre, es que al final paga el pato, porque las entradas son muy caras, sobre todo, en lo que nosotros hacemos, que es género lírico. Parece que en la Región lo que se fomenta es lo que viene de fuera, nosotros actuamos aquí solo tres veces al año», critica Quiñones.

Para Asia León Siminiani, el público tampoco es el problema, porque «sí hay un público claro en la Región. La dificultad la veo más en la programación. En tiempos de pocos apoyos, los teatros prefieren curarse en salud y apuestan por aquellos espectáculos que saben que van a funcionar. Echo de menos un poco más de riesgo en las programaciones, porque hay público para todas las propuestas. Nuestro espectáculo, que, a priori, es minoritario, ha gustado de forma masiva todas las veces que lo hemos hecho», resalta.

«En la Región -vuelve a tomar la palabra Saura- sobran programaciones generalistas. Hay un público al que le gusta el teatro transgresor y con nuevos lenguajes, pero que todavía no lo sabe porque no tiene opción de poder disfrutarlo». «Los teatros no se pueden transformar -analiza el director de Alquibla- solo en espacios de ocio y divertimento. Las programaciones tienen que ser para todos los públicos, incluido ese que todavía no sabe que hay un teatro que le gusta». Todo esto, precisa Saura, «necesita de una gran inversión en gestión cultural, que es una enorme deficiencia en la Región».

El diálogo con el público, su fidelización y también su formación son puntos incluidos en el informe elaborado por el sector, un texto que ya han presentado a distintos grupos políticos de la Región. «Hay mucho miedo, sobre todo en el ámbito docente, a lo nuevo. Los espectáculos de creación propia, sin texto base, son dificilísimos de mover, por ejemplo, entre los centros, y luego te das cuenta de que la reacción del público es brutal. Ocurrió con '3.000 kilómetros', mejor espectáculo de teatro en los premios de 2017», añade Herrero.

«Espacio para todos»

En la presente edición son tres montajes los que se reparten las mayores opciones de reconocimiento. Tres propuestas distintas, de tres compañías también dispares: 'Yerma', de Doble K Teatro, que parte con trece nominaciones, entre ellas las referentes a mejor espectáculo de teatro, mejor versión, adaptación y/o dramaturgia (por el trabajo de Javier Mateo), y a mejor actriz y actor protagonista, en este caso por la interpretación de Inmaculada Rufete y Alfredo Zamora; 'Los caciques', de Alquibla, con doce nominaciones, también en las categorías a mejor espectáculo de teatro, mejores intérpretes (Esperanza Clares y Julio Navarro) y mejor versión, adaptación y/o dramaturgia, en las manos de César Oliva; y 'El flautista de Hamelín', de Nacho Vilar Producciones. Este último montaje, levantado con la colaboración de los Teatros Circo y Romea, se estrenó la pasada Navidad. Opta a siete premios, entre los que destacan mejor espectáculo musical, mejor dirección escénica (Encarna Illán), mejor música original y mejor espacio sonoro (Salvador Martínez).

«El horizonte es difícil pero la unión nos ayuda. Hay espacio para todos», resume Pedro Alejandro Villalba.