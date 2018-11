Fantástico Banksy Momento en que la obra se autodestruye parcialmente. / TWITTER BANSky «Desde que aparecieron sus primeros grafitis, intenta hacernos tomar conciencia de situaciones sociales injustas» JOSÉ FERMÍN SERRANO DIRECTOR DE LA GALERIA LA AURORA Lunes, 12 noviembre 2018, 20:01

Recientemente hemos asistido a una «acción» del artista grafitero Banksy, que ha molestado a cierta gente, otra gente la ha considerado como una travesura y otros muchos una forma más de epatar. Se trataba de hacer que una obra suya, una vez subastada y antes de ser retirada de la sala de subastas, aún en la pared automáticamente se deslizara del marco hacía una trituradora interna que había en el marco, que la cortó en tiras.

Esto podría ser una acción solamente simpática si no conociéramos al artista. Porque, ¿quién en Banksy? Es un artista (o colectivo de artistas), que nadie conoce. Digo colectivo de artistas porque parece poco probable que una sola persona pueda no ya hacer esta acción (que evidentemente contó con ayuda interna, cosa que no tiene ninguna importancia), sino desarrollar un trabajo tan pensado y premeditado de activismo social, en un momento en que difícilmente vemos obras comprometidas social y políticamente por parte de los artistas.

Banksy, desde que aparecieron sus primeros grafitis, intenta hacernos tomar conciencia de situaciones sociales injustas, a un colectivo que generalmente no está interesado en lo que él denuncia (problema palestino, refugiados, emigración y un largo etcétera).

Banksy es un artista antisistema, que está muy dentro del sistema. La única forma de combatir el sistema es desde dentro, si te apartas te conviertes en un 'clochard' y solo puedes pasear a orillas del Sena esperando que te llegue la tuberculosis y te libere de tu existencia.

Lo primero que ha conseguido Banksy con esta acción es hacernos reír, solo hay que mirar las caras de los asistentes a la subasta para darnos cuenta del impacto producido (una buena obra de arte tiene que darte una bofetada cuando la ves, dijo alguien).

Obligar al mercado

Entonces, ¿cuál ha sido el objetivo de Banksy ? Yo creo que obligar al mercado a que pague por nada, evidenciar que el mercado del arte está pagando por algo que no es real, o sea el mercado es tan falso que yo destruyo esto y me lo pagan y además más caro. El coleccionista (el dinero o capital) tiene que comprar a Banksy porque es un oponente, aunque pienso en este caso que Banksy es más fuerte que el capital, o por lo menos va un paso adelante.

Aquí denuncia que el mercado no tiene una estructura intelectual que pare una acción de este tipo, solamente la absorbe y la revende. Lo que hace Banksy es un arte con miras a una ideología social, es un artista que piensa mucho sus piezas y mira cómo atacar al sistema al que pertenece. Este es el objetivo.