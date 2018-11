Banda aparte Échenle un vistazo a la programación, encuentren su película y vengan al festival. Ustedes también son parte del equipo ESTHER BAEZA Sábado, 24 noviembre 2018, 12:06

Estos días ando muy agobiada. Bastante. Mucho. Así que, para desengrasar entre película islandesa y corto búlgaro, recurro a viejos capítulos de 'El Ala Oeste de la Casa Blanca'. Y siempre acabo pensando lo mismo: desayunarse con un bagel, un café aguado y un conflicto internacional en Oriente Medio a tres días de las primarias tiene que ser peor que lo mío. Casi seguro. Y eso me consuela.

Pero si hay algo que me gusta de esa serie en particular, y de su creador, Aaron Sorkin, en general, es que todos los conflictos los solucionan basándose en el poder del equipo. Como nosotros. Y que, mientras encuentran la solución, se mosquean, y se agobian, y se ríen, y disfrutan, y hablan muchísimo, y se lo pasan de maravilla. Sí, exactamente igual que nosotros. Porque también somos una banda de tipos empeñados en conseguir algo juntos: en este caso, hacer el mejor festival de cine posible; algo que solo se puede lograr reuniendo al grupo de gente más talentosa que he conocido jamás (casi tanto como los personajes de Sorkin), y recibiendo el apoyo de patrocinadores, colaboradores y amigos. Y, por supuesto, del público.

Este año seguimos manteniendo nuestras estupendas secciones paralelas y gratuitas en el Luzzy, pero cambiamos de ala: nos vamos del Nuevo Teatro Circo (¡gracias por tanto!) al Batel (¡gracias anticipadas!). Recorreremos el pasillo del auditorio, tan largo como el del Ala Oeste, una y otra vez. Y allí estaremos, ilusionados, nerviosos, esperando a que se llene la sala, impacientes porque el público aplauda tras cada proyección. Creemos (no, sabemos) que tenemos una selección de las mejores películas, largas y cortas, que se han hecho últimamente en todo el mundo. Así que échenle un vistazo a la programación, encuentren su película y vengan al FICC. Porque ustedes también son parte del equipo.