De 'yernísimo' de Villar Mir a 'compi yogui' de la Reina

Es algo extraordinario que la Casa Real tenga que salir al paso de una información, que se salte su protocolario "nada que comentar". "Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC y ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso, compi yogui. (I miss you)". La difusión en marzo del año pasado de este wasap enviado a Javier López Madrid (Madrid, 1968) por parte de la reina Letizia, con fecha 15 de octubre de 2014, a las 17:08, hizo reaccionar inmediatamente a Zarzuela. La versión oficial es que los Reyes rompieron su relación con el empresario una semana después de que se enviara ese y otra serie de mensajes, esta vez de Felipe VI a su amigo de la infancia, en los que el monarca le preguntaba dónde estaba para poder verse y charlar tranquilamente.

más información Detenido López Madrid por el pago de una comisión de 1,4 millones a Ignacio González

Empresario y abogado, López Madrid siempre ha sabido rodearse bien. Proviene, eso sí, de buena familia. No se hizo a sí mismo, todo se lo hicieron. Es de la misma quinta que don Felipe, con quien compartió clases en el colegio Santa María de Los Rosales. La amistad continuó y se amplió a sus parejas, a la hoy reina Letizia y a Silvia Villar Mir, única hija de Juan Miguel Villar Mir, quien aglutina un conglomerado de empresas en las que le ha dado distintos cargos de responsabilidad. Y hasta marzo de 2015 era miembro del Patronato Princesa de Asturias, órgano de carácter consultivo y honorífico al servicio de la fundación. Renunció al cargo, aunque no se dijo, por su primer escándalo judicial: la imputación por acoso sexual, amenazas y agresión a una dermatóloga. Un caso oscuro, en el que también entró en juego el comisario Villarejo, que fue sobreseído en febrero de 2016 y archivado un mes después. El juez no apreció indicios suficientes para acreditarlo y encontró múltiples contradicciones en el testimonio de la mujer.

Otra cosa no, pero a Javier López Madrid hay que reconocerle el mérito de tener un pie metido en buena parte de los escándalos judiciales que se han destapado en los últimos tiempos. O quizás, más que mérito, lo que hay que destacar es su torpeza. Porque su nombre está relacionado con las tarjetas 'black', el 'caso Púnica' y ahora, para rematar, la 'operación Lezo'.

Javier López Madrid, más que por su boda con la hija del todopoderoso Villar Mir, en 1990, comenzó a ser conocido para el gran público cuando apareció en la lista de consejeros que se beneficiaron por el uso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid. Se gastó 34.807,81 euros en 111 cargos sobre todo en restaurantes durante 2010 y 2011; luego estuvo en el consejo de administración, presidido por Rodrigo Rato, que concedió 344 millones a interés 0% al conglomerado de empresas de su suegro. Hace dos meses conoció su sentencia por las 'black': seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de la actividad bancaria el tiempo de la condena por un delito continuado de apropiación indebida.

Más grave por los delitos que se investigan es su imputación en la 'trama Púnica'. El juez del caso, Eloy Velasco, tiene abierta una pieza separada bajo secreto desde principios de 2006 sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid. Entre los investigados por delitos de cohecho y blanqueo de capitales están el exgerente provincial de los populares, Beltrán Gutiérrez; el exconsejero de Transportes Ignacio Echeverría, que también fue presidente de la Asamblea de Madrid; o el antiguo presidente de CEIM, la patronal madrileña, Arturo Fernández, quien también ha sido condenado por las ‘tarjetas black’. Tanto Fernández como López Madrid y otros cuatro empresarios aparecerían como supuestos pagadores de la 'caja B’ a cambio de adjudicaciones de obra pública de la administración madrileña. Se sospecha de contratos en los hospitales construidos durante el mandato de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad o las obras del Metro.

Y por si no tenía suficiente, ahora 'Lezo'. En enero de este año, su suegro le buscó un exilio dorado en Londres. Fue nombrado presidente ejecutivo de Ferroglobe, una multinacional metalúrgica en la que Juan Miguel Villar Mir posee más del 50% de las acciones. Con tierra de por medio, el matrimonio y sus hijos, ya veinteañeros, querían apartarse del foco mediático judicial. Pero ni así. Este jueves, tras el registro en la sede de OHL, dentro de la operación por el saqueo al Canal de Isabel II, las autoridades contactaron con López Madrid. El mensaje fue claro y contundente: regresa a España, donde se procederá a su detención. Este mismo viernes declara ante el juez Velasco. Él determinará si López Madrid puede continuar con su acomodada vida en Londres o si, por el contrario, inicia una nueva en prisión.