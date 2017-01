Detienen a un hombre por violar durante tres años al perro de su compañera de piso

La dueña de un perro ha denunciado recientemente a su compañero de piso porque éste llevaba más de tres años violando al can. El hombre, Jean Hubbard, de 23 años y natural de Florida, habría provocado lesiones genitales al can, según ha probado un veterinario. La mujer que ha descubierto el caso explica que escuchaba a su perro llorar de dolor y no podía soportarlo más.

El juez que lleva este escandaloso caso ha cuestionado a la denunciante por tardar tanto en acusar a su compañero. La chica ha explicado que «no quería meterle en líos» pero que no pudo aguantar más cuando, en una ocasión, Hebbard cogió al animal por la fuerza y se encerró en su habitación con él para violarlo. La propia mujer ha relatado que el hombre ha podido violar al perro -de raza pitbull- más de 100 veces

El perro permanece en un centro veterinario, recuperándose de los daños sufridos y alejado tanto de su dueña como de su verdugo. Previsiblemente, no volverá a vivir con ella y se pondrá en adopción.

Por su parte, Jean Hubbard está acusado de abusar sexualmente del perro reiteradamente y tendrá que comparecer el próximo 2 de febrero ante el juez. El acusado fue detenido y puesto en libertad tras pagar una fianza de 15.000 dólares. Tiene un historial delictivo de varios robos y resistencia a la autoridad.