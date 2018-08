Versión de ensaladilla

Aviso a navegantes. Esto no es una ensaladilla murciana, no tiene nada que ver con la ensaladilla que ponemos aquí a las marineras. ¿Eh, puristas? Esto es una versión de la ensaladilla rusa. Pero hay que probar de todo, ¿no? Pues nada, vamos a ello. Pelamos y cocemos las patatas en agua con sal, cortadas en cubos grandes, como de un bocado. Con 13 minutos tendremos suficiente. Las sacamos a un colador y las dejamos reposar. Limpiamos, pelamos y troceamos al mismo tamaño las judías verdes y las zanahorias. Las ponemos a cocer en un agua nueva otros 12-13 minutos. Pasado este tiempo, las colocamos en un bol lleno de agua con hielo. Una vez enfriadas, las pasamos a un colador metálico a escurrir. Mientras tanto, vamos a hacer la mahonesa. Escurrimos un poco los espárragos para que suelten su agua. Los trituramos junto con la salsa mahonesa. Cortamos las aceitunas en rodajas y las colocamos sobre un papel de horno y cubiertas por otro. Las metemos a máxima potencia en el microondas 15 minutos. Trituramos. Si hemos hecho pimientos asados, estupendo. Si no, unos piquillos puestos en una sartén, tapados, a fuego lento durante 15 minutos para que tomen color y se reblandezcan. Y a montar. Mezclamos la mahonesa en un bol con las verduras cocidas. Ponemos la mezcla en los platos. Por encima, trozos de atún y piquillos y espolvoreamos con el polvo de aceitunas. Hay que tomarla bien fría. Unos toquecitos de pimienta y a disfrutar.

INGREDIENTES 300 gr de patata. 300 gr de judías verdes. 2 zanahorias. 4 espárragos blancos de lata. Salsa mahonesa. 100 gr de aceitunas negras. Pimienta negra. Un bote de pimientos del piquillo (o pimientos asados). 1 lata de atún.