El mar como referencia José Luis Fernández Romero

Se trata de una casa de veraneo construida hace algunos años en Águilas, en una urbanización (El Hornillo) que entonces empezaba a ponerse en marcha. El promotor fue un prestigioso médico de Lorca, D. José Luis Martín Muñoz, con el que mi familia, incluso yo mismo, manteníamos mucha relación. Cuando visitamos el solar por primera vez, era un pedazo de monte. Lo primero que resaltaba eran sus magníficas vistas al mar, así como su buena orientación. El promotor dejó a mi criterio la organización funcional de la casa, pero insistió en que desde cualquier punto se viera el mar y que estuviera lo más aislada posible de la calle, seguramente pensando en que las próximas obras de la urbanización fueran muy molestas.

Y solo con esas dos condiciones nació este proyecto. Tuvimos las normales reuniones para definir y ajustar algunos materiales, las zonas de jardinería... y una vez de acuerdo, se tramitó el proyecto, se encargó la obra a un constructor destacado de Águilas (Construcciones Fortun), y se nombró aparejador a Pascual Navarro. Las obras se desarrollaron sin ninguna incidencia destacable. El chalet responde a la condición inicial de poder contemplar el mar desde cualquier sitio y estar protegido de los ruidos y molestias de la calle. Hasta el día de la fecha se mantiene en un buen estado de conservación.

He elegido esta obra por su relación con el mar, como se pedía, y por su incorporación al paisaje que lo circunda. No soy yo, como arquitecto de esta casa, la persona indicada para juzgarla, creo que entonces aportó algunas soluciones interesantes, pero eso corresponde decirlo a otros. La propiedad quedó satisfecha y yo también, que no es poco, con eso me doy por satisfecho.