Los hermanos Megías Warburton: «Las gorras de Murcia son nuestro 'best seller', hasta Broncano ha llevado una»

Hermanos, David Megías Warburton (Murcia, 1995) y Daniel (Murcia, 1997), son hijos de murciana y escocés –«mitad británicos, mitad murcianos», les gusta decir– y un ... ejemplo de libro del 'do it yourself' [háztelo tú mismo].

–¿Saben que Warburton es un pueblo aborigen de Australia?

–Sí.

–¿Tienen alguna relación?

–No, ninguna. Pero en redes sociales nos etiqueta bastante gente que está en ese pueblo, sin ver que es la marca.

A sus 30 y 28 años, respectivamente, son fundadores de la exitosa marca de ropa urbana Warburton y, en apenas cinco años, han hecho el estilismo y han vestido a artistas y deportistas de primera fila como Quevedo, Anuel AA, Rauw Alejandro, Lunay, Billie Eilish, Jack Harlow, Daddy Yankee, Odell Beckham Jr, Vinicius Jr o Nicolás Otamendi.

–¿Qué llegó antes: vestir a 'famosos' como escaparate o que la marca funcionara 100%?

–Primero empezamos a vestir a gente conocida. Fue nuestra apuesta desde el inicio. Yo había hecho muchos años un buen 'networking', porque, mientras desarrollábamos la marca, yo trabajaba con Ganga y nos dedicamos a viajar por el mundo conociendo a toda esta gente influyente y estrechando lazos. La misma estrategia que seguía para conseguirle gente famosa a Ganga, la utilicé para sacar gente con Warburton: les dábamos ropa o les hacíamos estilismos. Así empezamos y nos dio a nivel mediático cierta exposición. Y, conforme la marca fue creciendo, los papeles se invirtieron. Entonces, esa gente famosa o sus estilistas nos contactaban a nosotros.

–¿Para quién ha sido el último estilismo?

–Para Gerbonta Davis [boxeador]. Luego ya nos hemos centrado en las colecciones.

Desde esta temporada, son también directores creativos del UCAM Murcia CB, equipo con el que ya habían colaborado dos años y para el que anuncian sorpresas esta temporada.

–¿Cómo ha funcionado la última camiseta, la vainilla?

–Con ella van a jugar esta temporada. Estamos supercontentos con el resultado, porque encima las calidades se han mejorado con respecto a la anterior. La negra fue la primera que hicimos; el año pasado salió una roja; y, ahora, esta vainilla. Estoy muy contento, es superbonita y tiene buen aspecto.

–¿Se está vendiendo bien?

–Por lo que nos comentó Juan Pablo Mendoza, del club, se está vendiendo bien. De la edición especial, ya quedan muy pocas.

–¿Habrá algo más este curso?

–Sí, tenemos varias acciones para el club. Una sale en febrero: una colección deportiva. Luego tenemos que desarrollar el paralelo a la camiseta de juego vainilla, pero de calle. Y, en función de cómo performe el club en la Champions League, haremos o no una camiseta más. También trabajamos ya en las equipaciones de la temporada siguiente.

«Con la balaclava queríamos ocultar la cara del modelo, que solíamos ser nosotros»

–Esto va en su línea de promocionar y destacar Murcia, ¿no?

–Sí, hace unos años conocimos a Juan Pablo y la visión que él tiene del club y la que nosotros tenemos, tanto con la marca como con Murcia, es la misma. La sinergia ha sido perfecta.

Querían ser futbolistas: «Ese era nuestro sueño». Y lo fueron. Jugaron los dos «un montón de años» en el Real Murcia. A Dani, portero y un año en Preferente, «mi carrera se me empezó a nublar cuando la altura dejó de evolucionar», cuenta en tono de broma. David, el mayor, fue profesional en segunda división de Chipre, pero su hombro, que no dejaba de salírsele, le obligó a someterse por segunda vez a una operación a los 21 años y «perdí por completo la motivación. Me desperté en quirófano y dije: 'Ya no voy a jugar más'».

Para entonces, estos hermanos de la Generación Z ya estaban liados con el mundo de la moda (DMW Brand, su primera marca). Aficionados al vestir por su madre –«una persona superpresumida, que le gusta mucho vestir y nos lo ha inculcado», le agradecen–, estaban hartos de tener que comprarse la ropa en Edimburgo y traérsela para los inviernos en Murcia –de la que hacen bandera–, «y dijimos: '¿Por qué no hacemos nosotros una marca del estilo que nos gusta?».

Un atrevimiento, porque «no tenemos en nuestro entorno nadie que se dedique al mundo de la moda, ni teníamos absolutamente ningún conocimiento». Simplemente, «la idea de hacer ropa» y ni pizca de vergüenza para «ir a los sitios a preguntar e informarnos de cómo se hacen las cosas». Se recorrieron «todas las tiendas de tejido de Murcia preguntando cómo hacer» la ropa que querían. «Dimos con gente muy buena, la verdad, porque nos asesoraron bien».

–«Queríamos empezar de cero, desde el patrón. Íbamos a trabajar las formas, a la creación: sudaderas, pantalones, dobles mangas, camisas,... Eso elevaba mucho más el coste para lo que podíamos permitirnos vender nosotros con el público que teníamos.

–Y decidieron formarse.

–[David] Yo comencé a estudiar patronaje y confección en una escuela de la plaza de San Juan, con Encarna; y Dani hizo un máster en Moda. Eso nos ayudó a ahorrarnos dinero en el proceso de creación, nos hizo entenderlo y ser más exigentes a la hora de desarrollar el producto. Luego, me fui a Barcelona a otra escuela de patronaje y confección para continuar la formación, pero llegó el covid.

–Al principio, estaban casi obsesionados con no hacer camisetas. ¿Han sucumbido a su rentabilidad o van a dejarlas?

–Es algo reciente, de estos dos últimos años. Al principio, hacíamos los patrones nosotros y alguna muestra incluso las desarrollábamos nosotros. Ahora todo lo hacemos con colaboradores.

–¿Cuántos son en la empresa?

–Nosotros dos, principalmente, y el chico que nos lleva las redes. Luego, un taller de Almería nos confecciona las prendas más elaboradas; en Barcelona, trabajamos todo el algodón y otro tipo de prendas, como el 'denim'; el cuero, entre Elda y Molina.

–¿A qué aspira Warburton?

–Nuestro objetivo, a nivel ambicioso, es llegar a ser todo lo grandes que podamos ser. Nosotros tenemos referentes como Nike. Tener la ambición de que en un futuro salgamos a la calle y encontremos nuestro logo por todos lados nos mantiene motivados y trabajando sin descanso. Nuestro objetivo es ser una marca cabeza de la moda en España, principalmente, y ser competidores de firmas de moda europea. Se va a trabajar para eso e incluso para escalar a nivel mundial.

«Nuestro objetivo máximo es hacer Nike by Warburton»

–Cuando empezaron, ¿esperaban tener tanto éxito?

–Si soy honesto, sí que lo esperábamos porque es algo que llevamos visualizando durante todo el proceso. Es algo para lo que trabajas y, conforme lo vas consiguiendo, son medallas que te pones, reconocimientos que recibes y algo de lo que nos sentimos superorgullosos. Y ahora mismo nos visualizamos estando mucho más arriba en cinco años. Al final, no dejas de estar emprendiendo y todos sabemos que eso conlleva altibajos constantes y, si no tienes esa ilusión de ser lo más grande, es fácil desistir.

–Sus modelos solían llevar pasamontañas, pero se lo están quitando, ¿ustedes también?

–De hecho, es una decisión muy reciente. La gente trata de conectar con una imagen, con una cara y nuestra intención con la balaclava era, sobre todo, ocultar la cara del modelo que normalmente solíamos ser nosotros. Y, en el punto en el que estamos ahora, queremos conectar con nuestro público, que se vea más reflejado en nosotros. La balaclava la hemos usado también para representarnos porque somos un poco introvertidos y ahora nos estamos soltando un poco. Con el tiempo, te das cuenta de que la gente busca conectar con alguien y el que lleve un pasamontañas o una balaclava impide esa conexión para crear comunidad. Por ejemplo, en el último 'shooting' –sesión de fotos– se ve al modelo con un gesto serio, un poco misterioso, porque queremos mantener el halo de misterio que ha tenido siempre la marca.

–Dicen que Warburton está entre lo rudo y lo sofisticado ¿son personas de contraste?

–Sí, en los inicios usábamos perlas y pasamontañas, y es el punto medio donde queríamos ubicarnos, entre lo más sofisticado y algo rudo. Al final, somos españoles y escoceses. De un lado veíamos lo sofisticado, que identificamos más con lo español, y del lado británico sentíamos lo rudo. Al final, el punto de partida de la marca viene de ese origen, de quiénes somos y de tener esa doble nacionalidad. Al final, España y Reino Unido son dos contrastes máximos. Lo único en lo que coincidimos con Escocia es en que somos murcianos y hablamos mal...

–Qué destacan de Murcia y Edimburgo, ciudades tan distintas.

–Por eso digo que somos de contrastes. Me encanta el sol y la playa, pero también la lluvia y los paisajes oscuros de Escocia. Obviamente, a nivel gastronómico, me quedo con Murcia.

–¿Qué echan de menos de Edimburgo cuando están aquí y de Murcia cuando están allí?

–Allí, mi vida social, que aquí es mucho más activa, quizás por la temperatura y por mis relaciones, que las tengo creadas aquí. Y cuando estoy aquí, echo de menos la soledad: allí hago planes más solitarios y me gusta meterme en el ambiente de lluvias, de paisajes grises. Voy con mis auriculares escuchando música, en mi mundo.

–Y ¿cómo llevan los normales conflictos fraternales en el trabajo?

–A rachas. Peor si estamos en momentos de estrés muy fuertes (en medio de producciones o lanzamientos). Pero, lidiamos bastante bien para estar prácticamente todos los días juntos. El hecho de que seamos tan distintos lo hace más sencillo: hace que discutamos, pero también nos hace más compatibles.

–¿En qué son distintos?

–Dani es mucho más analítico más organizado en el trabajo, más estructurado, más reflexivo. Yo un poco más desastre y más inquieto, más impulsivo. Yo vengo aquí con ideas para hacer y Dani lo baja a tierra. Eso también nos viene bien. [Dani] Nos coordinamos bien en el trabajo: a mí me mete gasolina, que a veces me puede faltar; y yo pongo el freno, que a él le puede hacer falta.

–Han decidido salir desde Murcia al mundo, ¿no hubiera sido más fácil desde Edimburgo?

–¿O de Madrid? En Murcia, la verdad es que cuesta. Pero desde siempre nos hemos sentido muy orgullosos de ser de donde somos y hemos intentado poner Murcia en el mapa como hemos podido. En este caso, con la moda. Y, ahora, en el momento que estamos, donde hay un Carlos Alcaraz, un Ganga Tatoo o un Jaime Lorente, o tantos representantes como tenemos, Murcia es una ciudad donde están los ojos puestos.

–¿Cuántas gorras de Murcia han vendido?

–No lo sé, pero un montón. Es nuestro 'best seller'. De hecho, todo lo que ponga Murcia lo es. Lanzamos la gorra en un momento donde la gente no hablaba mucho de Murcia y, de repente, empieza a comprarla todo tu entorno y eso hace que se extienda y se extienda. Al final, hasta gente como David Broncano la ha llevado, que ni siquiera son de Murcia.

–Hablando de Broncano, ¿dejará Murcia de ser el nuevo Lepe?

–Yo creo que sí.

–¿Les molesta?

–No, qué va. No creo que haya ningún problema. De hecho, hasta viene bien, porque te hace ir un poco de tapado hasta que, de repente, llegas y sacas un Carlos Alcaraz. Cuando estuvimos viviendo en Madrid, en cualquier proyecto en el que nos veíamos involucrados había un montón de gente de Murcia. [David] Y cuando estuve viviendo en Barcelona, más de lo mismo. Ahora mismo hay mucha gente de Murcia haciendo cosas muy destacables.

–Han trabajado con mucha gente con tirón, ¿con quién les gustaría hacerlo?

–Con Skepta, nos ha influido mucho desde el inicio por su música y por su estilo. Es cierto que ahora no tenemos el foco puesto en ese tipo de acciones. Drake también (es el más escuchado en los últimos 10 años en Spotify) por la visibilidad que te puede dar y porque musicalmente nos ha influido muchísimo. Pero, a nivel de colaborar, nuestro objetivo máximo es Nike.

–Pero ya han hecho algo con ellos.

–Sí, pero a través del UCAM. Hicimos una colección en la que Nike nos dio permiso para intervenir ciertas prendas, pero fue UCAM-Nike. Nuestro objetivo es hacer nuevas formas y siluetas, ofrecer nuestra visión de Nike. Nike by Warburton es lo que queremos.

–Entre el talento murciano del que hablan, ¿a quién destacarían?

–Mi artista murciano favorito se llama Joaquín Luna. Ha sido fotógrafo y ahora es director. Hemos tenido la suerte de trabajar con él. Ahora, trabaja con artistas de talla mundial como Quevedo, Sebastián Yatra... Es un murciano haciendo cosas supergrandes, aunque quizá no tiene el reconocimiento de Ganga o Carlos. También Jack, es galés pero vive en Murcia desde los 14 años. Su nombre artístico es J Higgz, productor y rapero. Tenemos un colectivo en Murcia, 30V, con él hacemos la fiesta Passion Fruit, en invierno en Odiseo y en verano en Maná. Hemos creado una hermandad, lo podemos considerar parte de la familia. Es una de esas personas que están empujando la cultura desde abajo en Murcia.

En tragos cortos Un sitio para tomar una cerveza El Pirata (Mil Palmeras). Empecé ahí trabajando, tengo buen recuerdo.

Una canción 'The Resistance', de Drake.

Un libro para el verano 'Nunca te pares', de Phil Knight.

¿Qué consejo darían? Ten paciencia y confía en tu visión.

Un aroma Baccarat Rouge 540.

¿Con quién no cenarían jamás? Con ningún político.

¿Les gustaría ser invisibles? No.

¿Tienen enemigos? Enemigos no, competencia sí. Y gente en una lista a la que me quedan cosas por demostrarle también; no me olvido para cuando el día llegue.

¿Qué es lo que más detestan? La hipocresía [David] y el tráfico [Dani].

Qué adoran La honestidad.

Qué les hace soñar Ser quien visualizo de mí mismo; me mantiene motivado e ilusionado.

–¿Desde 30V se apoyan?

–Sí, principalmente.

–Pero, ¿hay que ser murciano-británico para entrar [bromeo]?

–No, no, no. De hecho, otros chicos que formarían parte de este colectivo son Ibrahim y Moad, dos hermanos murciano-marroquíes dueños de Trikko, otra marca murciana de ropa, aunque llevan muchos años viviendo en Barcelona, pero son de aquí. Y ahora mismo lo están haciendo muy, muy bien.

–¿Cuál ha sido el momento más feliz del proyecto?

–Las 'pop-up' [tienda temporal en un espacio no convencional para promocionar o vender productos de moda]. En la segunda, pusimos un contenedor en la plaza de la Universidad: tuvimos gente que venía de fuera de Murcia y de fuera de España (chavales de Londres) para adquirir la colección Southside, que sacamos ese día en exclusiva y a un precio reducido. En la primera, acabábamos de volver de Madrid y fue una sorpresa abrir la tienda y ver una cola de gente fuera. El apoyo que tuvimos ese día... Joder, qué guay.

–¿Y el más frustrante?

–Hay momentos amargos. Hemos tenido un montonazo. De hecho, nuestra historia se ha basado en eso. Hemos aprendido a base de pruebas y errores. Asumes que en el proceso de emprender te vas a encontrar con esto y normalizas los problemas. Quizá el momento más frustrante fue con Anuel. Le desarrollamos en un mes una colección para su tour y la intención era que terminase dándonos durante el tour visibilidad. Nunca llegó.

–Y, a nivel económico, ¿qué?

–Hemos tenido situaciones de bastante depresión, porque no tenemos respaldo económico de, por ejemplo, mis padres. Todo lo que invertimos en la marca sale de nuestro bolsillo.

–¿Entonces?

–Yo estuve en el inicio de los proyectos de moda trabajando con Ganga muchos años. Luego, monté una agencia que trabajaba con artistas y ahora tengo la fiesta [Passion Fruit]. Aunque ahora estamos en otra posición, pero hubo momentos en los que el dinero supuso problemas grandes.

–Y ¿Daniel?

–Siempre he estado a tope con la marca, pero, al principio, trabajaba en hostelería. Estuve cuatro años todos los fines de semana, mientras acababa la carrera.

–¿Y qué carrera ha hecho?

–Bueno, el máster de moda. Ambos iniciamos ADE, pero no lo terminamos.

–¿Qué tienen claro ahora?

–Que todo el éxito de Warburton dependerá de nosotros íntegramente. Antes no lo teníamos claro. Cuando empezamos a crecer un poco, cogíamos todos los proyectos que nos entraban por el fomo [miedo a perderse algo]. Sí, por el miedo a que alguno de los proyectos fuera el que te iba a hacer romper y, si no lo cogías, a lo mejor, te lo pierdes. Hasta que nos saturamos. Estábamos haciendo en un año dos 'tours' a dos artistas distintos, más colaboración con el UCAM, más no sé qué y no sé cuántos, y tus proyectos personales de la marca perdían fuerza. Sentíamos que le faltaba más elaboración. Al final, no dejamos de ser dos personas. Ahora rechazamos proyectos, porque estamos priorizando las acciones puramente nuestras.

–¿Cuál es vuestra mayor virtud?

–La persistencia.

–¿Y el mayor defecto?

–Uno al que le he dado muchas vueltas en estos últimos meses es al hecho de anteponer lo que estás viendo que funciona a tu visión. Por esas ganas de crecer y crecer, y esa ansiedad provoca que te dejes influenciar por lo que parece que está funcionando en contra de lo que tú crees que va a funcionar, por el rédito rápido. En los inicios era todo lo contrario. Teníamos el ego por las nubes e imponíamos nuestra visión creativa. Y si te gustaba bien y si no, pues nada. Hasta que te das cuenta de que tienes que hacer dinero. Entonces empiezas a ser más comercial y a adaptar tus diseños.

–¿Han llegado al equilibrio?

–Claro, ahora hacemos lanzamientos con una visión más comercial y lanzamientos que son más lo que a nosotros nos gusta y nos hace disfrutar.

–¿Un sueño cumplido?

–Es básico, pero que gente que no conociéramos comprara Warburton. Y, cuando sales por la calle en Murcia y ves chavales con Warburton..., Eso es un sueño cumplido.

–¿Alguna máxima?

–Supérate a ti mismo. Y, a nivel interno de trabajo, tenemos que llegar a trabajar felices e irnos felices, porque hemos tenido un periodo donde llegábamos tristes o desmotivados y entras en un bucle supernegativo.

–Es una suerte...

–Nacer en Murcia, tener los padres que hemos tenido y el entorno de amigos que tenemos.

–Y el verano, ¿cómo se presenta?, ¿tenéis vacaciones?

–No, estamos a tope. Como la industria cierra en agosto, solemos reestructurar todo de cara al nuevo año, analizamos la temporada desde septiembre hasta ahora y vamos organizándonos para comenzar el año que viene bien. Además, tenemos mucho que desarrollar para sacar todo en invierno. Pero, como tenemos la suerte de estar al lado de la playa, te puedes hacer un finde largo para disfrutar de la tranquilidad y de la playa.