Un visor cartográfico optimiza la coordinación de emergencias frente a riesgos naturales Alfonso Franco (i), técnico especialista del 112, y el director general de Emergencias, José Ramón Carrasco, explicando el funcionamiento del visor. / LYDIA MARTÍN / EFQ LYDIA MARTÍN MURCIA Miércoles, 25 julio 2018, 21:33

La Región de Murcia, una comunidad innovadora por excelencia, centra sus esfuerzos en buscar nuevos métodos que puedan repercutir en el bien de los ciudadanos y en una gestión más eficiente de los servicios. La innovación se aplica a todos los aspectos de la sociedad, incluyendo la prevención y la seguridad. Al carro de la innovación se ha sumado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia 112, que desde hace poco más de un mes cuenta con una nueva herramienta que innova en la optimización de los servicios de emergencia para conseguir una mayor coordinación entre los agentes implicados y mejorar la seguridad de los cerca de un millón y medio de ciudadanos.

Se trata de un visor cartográfico que funciona vía 'online' a través de la web www.112rmurcia.es, con acceso desde todos los dispositivos; una url que recoge toda la información cartográfica referente a los planes de emergencia de la Comunidad Autónoma de Murcia. La idea surgió a raíz de un proyecto desarrollado por el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (Imida), dependiente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, con la financiación en un 80% del Programa Europeo de Cooperación Territorial Interreg Sudoe, con el objetivo de un manejo más eficiente del recurso agua en la agricultura y capacidad de respuesta ante riesgos naturales. La necesidad de tener un mejor nivel de apoyo de información a la hora de gestionar y resolver una emergencia hizo que este proyecto se consolidara, de forma pionera en la Región, no centrándose solo en la actividad agrícola e inundaciones, sino abarcando otros sectores de riesgo para tener toda la parte meteorológica y de emergencias que pudiera ser de utilidad para el 112 y la ciudadanía en general, con el apoyo de la Consejería de Presidencia y la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias. El Imida ha sido el encargado de desarrollar la parte tecnológica del visor y la Dirección General de Emergencias la parte cartográfica.

CÓMO ACCEDER uUso en ordenadores personales (PC). Requiere Tecnología flash. Navegadores Explorer, Chrome, Safari. www.112rmurcia.es/geovisor/ uUso en ordenadores personales (PC) Apta para todos los navegadores, Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc. No requiere flash, ni plugin. www.112rmurcia.es/geovisor/pc uUso en dispositivos móviles IOs, Android, tablet. Requiere permitir activar ubicación en dispositivos móviles. www.112rmurcia.es/geovisor/movil

«La Dirección General tiene la obligación por normativa de difundir e implantar los planes de emergencias de la Comunidad Autónoma, pero no disponíamos de información cartográfica, por lo que era un objetivo. Además, el centro de atención de llamadas tiene un sistema con cartografía incorporada que el 90% de los organismos integrantes por problemas de telecomunicaciones no disponen de ella en la calle en la gestión de emergencias. Se unieron estas dos necesidades para que toda la información cartográfica que se ve en el 112 y que es pública se pueda difundir y que sirva en la gestión de emergencia de los organismos intervinientes», señala Alfonso Franco, técnico especialista del 112. Por su parte, José Ramón Carrasco, director general de Emergencias, señala que «es un ejemplo de proyecto de utilidad práctica muy importante para la Región. Es un aprovechamiento de un recursos público que se aprovecha no solo para los fines agrícolas, sino para otras cosas».

Este sistema tiene la función de consulta e información geográfica, con temáticas específicasHace que la respuesta sea más eficiente y rápida, y mejora la localización de ciudadanos en peligro

El visor cartográfico del 112 nace como herramienta de consulta e información geográfica que incluye temáticas específicas de emergencias. Su meta es que tanto usuarios como profesionales de estos servicios dispongan de la misma información, integrando todos los planes de emergencias y que así la acción frente a estas problemáticas sea más eficiente, eficaz y rápida. Con él resulta más sencillo la localización de ciudadanos en situación de peligro, saber las zonas inundables ante lluvias torrenciales o las afectadas por un incendio forestal, además de tener un registro de las viviendas y poblaciones que pueden verse afectadas y facilitar su evacuación, anticipándose y haciendo que la reacción sea más eficaz, eficiente y rápida. A esto se le añade información de posibles riesgos químicos o de transporte de mercancías y terremotos, además de datos actualizados de la situación de las playas de la Región, entre otros.

Su uso va enfocado a dos vertientes: por un lado al ciudadano, para que pueda reaccionar frente a los riesgos con un actualizado mapa cartográfico idéntico al que utilizan los servicios intervinientes, además de permitirle a través de la geolocalización obtener las coordenadas exactas de su situación y que así pueda informar correctamente a los servicios de emergencia para su rescate; por otro, para los propios agentes intervinientes como protección civil, bomberos, cuerpos y fuerzas de seguridad, sanitarios, etc, y organismos y empresas, ya que les permite coordinarse de forma más eficiente, calcular rutas e incluso advertir de forma mejorada a los ciudadanos.

Actualización constante

Son variados los riesgos que recoge este visor y, en muchos de estos casos, requiere la coordinación con otros centros de emergencias y la actualización constante de alertas. En este aspecto, en la información acerca del riesgo de incendio está coordinado con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con una previsión de 48 horas, indicando niveles de riesgo y cambiando en tiempo real.

En el caso de playas, se ciñe al Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar de la Región de Murcia (Plan Copla 2018). Informa del estado de las banderas a través de la coordinación de la situación con los puestos de vigilancia. Los usuarios pueden saber el nivel de riesgo, si está controlada la zona y la localización de los puestos de vigilancia, ya que dispone de datos actualizados diariamente.

Tener esta información en tiempo real es algo vital en el caso de emergencias, donde se dan multitud de situaciones cambiantes y disponer de mayor información puede ayudar, no solo a salvar vidas, sino a no poner en peligro a los propios equipos de emergencia.

Además de estar completamente actualizado, este visor permite a los servicios de emergencia intervenir en él y poder dibujar para calcular, a golpe de clic y en tan solo unos segundos, las hectáreas afectadas por un incendio y exportar planos indicando las zonas afectadas para poder dar una correcta información a medios de comunicación y la ciudadanía en general.

Para su uso eficiente, está previsto realizar planes de formación interna para los agentes intervinientes, así como informar de su utilización y usos a través de las redes sociales.

Lluvias torrenciales y escorrentías

Las lluvias torrenciales provocan inundaciones en diferentes puntos de la Región, siendo uno de los problemas meteorológicos habituales en determinados periodos del año. Disponer de la información cartográfica que determine la probabilidad de que estas se produzcan supone un antes y un después en la prevención y abordaje de esta situación de emergencias.

El visor cartográfico del 112 permite estar adelantados y preparados frente a esta problemática, mostrando en el mapa a los servicios de emergencia la probabilidad de inundaciones de cara a 5, 10, 15 y 25 años: a mayor periodo de tiempo, mayor probabilidad. A través de un menú desplegable, permite ver la simulación de las zonas afectadas por el agua en estos casos. También informa de las zonas de calado y da una estimación de los centímetros de agua que pueden encontrarse en cada zona, algo que también resulta vital a la hora de enviar el vehículo de emergencia. Para permitir una anticipación a la hora de cortar el tráfico y prevenir a sectores de la población afectados, indica además las zonas de flujo preferente o escorrentías.

Otro de los riesgos que abarca este visor son las nevadas. En este tipo de circunstancias, informa del riesgo alto, medio, bajo o sin riesgo de nevadas por cotas, lo que permite al 112 saber qué zonas pueden verse afectadas, proceder al corte de carreteras y establecer así rutas alternativas.

Alerta forestal

Los incendios suponen uno de los problemas más habituales a los que tienen que hacer frente los servicios de emergencias regionales, especialmente en estos mes del año. En un fenómeno tan sensible a la propagación y que afecta al medio ambiente y a las zonas naturales, que cualquier herramienta que permita prevenir o actuar de forma más eficaz puede evitar grandes daños. En este aspecto, el visor cartográfico colorea en el mapa las Zonas de Alto Riesgo (ZAR), permitiendo mayor precisión.

Además, en caso de incendio forestal, posibilita a los servicios de emergencia ubicar la zona en la que ha sucedido e interactuar con el mapa, dibujando a mano alzada el perímetro aproximado y que de este modo automáticamente dé una cifra de las hectáreas de superficie afectadas.

Otras situaciones

Conocer las áreas por donde discurren transportes de mercancías y saber cuáles pueden verse afectadas por carretera y ferrocarril, tener información de las zonas expuestas a riesgo químico o saber qué ubicaciones de la Región están en vulnerabilidad medioambiental frente a contingencias marítimas o vertidos al mar son otros de los factores que se incluyen en este visor cartográfico.

En el caso de terremotos, permite visualizar las 'aceleraciones', es decir, la velocidad de transmisión de la onda sísmica, la medida de energía y la velocidad con la que se propaga dependiendo del efecto suelo o roca pulsando sobre las diferentes zonas. También incluye las principales fallas que afectan a la Región.