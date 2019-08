La Iglesia denunciará a un falso cura que se hace pasar por sacerdote en Ciudad Real Imagen del falso cura. / Diócesis de Ciudad Real Se ha hecho pasar por cura en Andalucía y utiliza la identidad de un vecino de un pueblo manchego J.V. MUÑOZ-LACUNA Ciudad Real Martes, 6 agosto 2019, 14:56

El Obispado de Ciudad Real va a presentar una denuncia contra un hombre que lleva tiempo haciéndose pasar por sacerdote en esta diócesis sin serlo. Un extraño caso que también ha salpicado a Vox, partido al que pertenece el hombre cuya identidad ha asumido el falso cura.

La voz de alarma llegó desde Andalucía donde el falso religioso se ofreció para concelebrar una misa con el párroco de la localidad. Éste sospechó de él pues le mostró un carnet de sacerdote que «habitualmente no suele enseñarse», según el delegado de Comunicación de la Diócesis de Ciudad Real, Miguel Ángel Jiménez. El cura andaluz envió a la Diócesis de Ciudad Real una imagen del carnet para poner sobre aviso a sus compañeros y éstos confirmaron que el documento era falso y decidieron difundirlo a través de las redes sociales.

Fue entonces cuando un vecino de La Solana (Ciudad Real), José Antonio Fernández, descubrió que el falso cura había usurpado no sólo su identidad sino también una foto suya que aparece en una red social, motivo por el que ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil. Según el delegado de Comunicación de la Diócesis de Ciudad Real, «hacía años que esto no sucedía» y el objetivo del falso cura puede ser acceder con facilidad a las parroquias para sustraer algún objeto. «Hay falta de vocaciones y sacerdotes y parroquias donde no hay párroco y la llave de la iglesia la tiene algún vecino que podría entregársela si se la pide alguien con un carnet de este tipo», advierte.