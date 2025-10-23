La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pedreño suscribió el acuerdo con Marta Moreno (c), de AstraZeneca.
Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia IMIB

El IMIB firma un acuerdo con AstraZeneca para impulsar la investigación biosanitaria en la Región

Innovación ·

Permitirá la transferencia de conocimiento en salud

EFQ

Murcia

Jueves, 23 de octubre 2025, 21:57

El Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB) ha dado un paso decisivo en su proyección nacional e internacional tras la firma de un convenio de colaboración con la compañía farmacéutica AstraZeneca, una alianza estratégica que permitirá desarrollar proyectos de investigación, innovación, formación y transferencia de conocimiento en el ámbito de la salud.

El acuerdo, suscrito por el consejero de Salud, Juan José Pedreño, y la directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca, Marta Moreno, convierte a la Región de Murcia en la primera comunidad autónoma de España en formalizar una colaboración de estas características con la multinacional farmacéutica.

Pedreño destacó durante la firma que «el enfoque de este convenio permitirá que los resultados de la investigación se trasladen más fácilmente a la práctica clínica, lo que beneficiará directamente a los pacientes y al sistema sanitario regional». Asimismo, subrayó que la alianza «ofrece al IMIB la posibilidad de participar en convocatorias competitivas y consorcios internacionales, aumentando su visibilidad, prestigio y capacidad de atracción de talento».

El acuerdo se desarrollará a través del AstraZeneca Global Hub de Barcelona, un centro de innovación que lidera el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial, ciencia de datos y transformación digital para mejorar la investigación biomédica, la detección precoz de enfermedades y el acceso a tratamientos innovadores.

Gracias a esta colaboración, el IMIB podrá compartir recursos técnicos y económicos con AstraZeneca en proyectos conjuntos y participar en iniciativas internacionales de alto impacto. Además, el convenio incluye la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento, integrada por representantes de ambas instituciones, que velará por la ejecución y el cumplimiento de los objetivos.

La alianza, con una duración inicial de cuatro años prorrogables, también contempla la celebración de eventos formativos y de divulgación científica, impulsando la cultura investigadora en la Región.

«Este acuerdo sitúa al IMIB y a la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS) como socios estratégicos de referencia en innovación biosanitaria», resumió Pedreño, destacando que esta colaboración refuerza el compromiso regional con una investigación que transforma la práctica clínica y mejora la vida de las personas.

