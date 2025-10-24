La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pedro Alcalá, junto a su esposa, presenciando el pasado 2 de agosto un amistoso del Cartagena ante el Neom en Pinatar Arena. Pablo Sánchez/ AGM

El Murcia piensa en Alcalá para sustituir al lesionado Saveljich

El mazarronero, de 36 años, pasó por el club grana en la campaña 13-14 y espera una buena oferta para salir del paro y competir de nuevo

José Otón

José Otón

Viernes, 24 de octubre 2025, 01:00

Asier Goiria no tiene más remedio que buscar un central a toda velocidad entre la cartera de futbolistas que están actualmente en paro para suplir ... la baja de Esteban Saveljich, uno de los tres centrales de la plantilla grana del curso 2025-26. El argentino no ha podido superar su lesión de rodilla que se produjo en el amistoso frente al Elche disputado en septiembre a pesar de que apostó por un tratamiento conservador para esquivar el quirófano. El defensa jugó los noventa minutos del estreno liguero en Marbella y apuntaba a titular para toda la temporada, y más después de una buena pretemporada, pero su rodilla le jugó una mala pasada y ya no pudo estar ante el Torremilonos para el primer duelo liguero en el Enrique Roca del equipo de Etxeberria.

