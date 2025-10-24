El Murcia piensa en Alcalá para sustituir al lesionado Saveljich

Asier Goiria no tiene más remedio que buscar un central a toda velocidad entre la cartera de futbolistas que están actualmente en paro para suplir ... la baja de Esteban Saveljich, uno de los tres centrales de la plantilla grana del curso 2025-26. El argentino no ha podido superar su lesión de rodilla que se produjo en el amistoso frente al Elche disputado en septiembre a pesar de que apostó por un tratamiento conservador para esquivar el quirófano. El defensa jugó los noventa minutos del estreno liguero en Marbella y apuntaba a titular para toda la temporada, y más después de una buena pretemporada, pero su rodilla le jugó una mala pasada y ya no pudo estar ante el Torremilonos para el primer duelo liguero en el Enrique Roca del equipo de Etxeberria.

Lo peor para el Real Murcia es que la mala suerte siguió y su relevo natural, el navarro Antxon Jaso, también cayó lesionado de gravedad solo semanas más tarde. El ex del Sestao jugó noventa minutos ante el Torremolinos, 73 ante el Atlético Madrileño por unos problemas estomacales y más de 60 ante el Villarreal B, su última aparición. En sus tres participaciones el Real Murcia no perdió (dos empates y una victoria), pero al intentar frenar un remate de un delantero del filial amarillo también cayó lesionado de una de sus rodillas y hasta dentro de al menos un mes no estará para entrenar a un buen ritmo. Con suerte, volvería antes de Navidad. Una situación que, unida a la poca confianza que tiene Etxeberria en Héctor, del Imperial, y la escasa hegemonía en el grupo que tienen Antonio David y Sekou, mediocentros que pueden jugar en el centro de la zaga, obliga a la secretaría técnica grana a buscar un defensa central de forma urgente aunque el abanico de posibles fichajes sea pequeño.

De momento, y hasta que se abra el mercado invernal en enero de 2026, los granas solo pueden acudir a futbolistas que no tengan contrato con otro club. Como por ejemplo Pedro Alcalá, un mazarronero de 36 años que ya sabe lo que es vestir la camiseta grana. Lo hizo en el ejercicio 2013-14, en Segunda, donde firmó 598 minutos de juego repartidos entre nueve partidos. Tras las lesiones de otros centrales de la plantilla como Mauro dos Santos y Truyols, Julio Velázquez, entonces técnico grana, decidió darle una oportunidad. Para eso armó una defensa de tres centrales y junto a Alcalá estuvieron Molinero y Bautista. El Murcia doblegó al Deportivo de La Coruña y una semana después al Alavés en Mendizorroza.

Pedro Alcalá, exgrana que jugó cuatro campañas en el Cartagena, es uno de los que más ha sonado como recambio de Saveljich

Tras acabar la campaña y tras el descenso administrativo, Alcalá se fue a la Llagostera, de Segunda, y un año y medio después al Girona, donde firmó dos temporada brillantes con ascenso a Primera incluido. En el cuadro catalán disfrutó de 33 partidos en la élite, su momento más álgido como futbolista, antes de militar medio año en el Cádiz y fichar por el Cartagena, donde jugó 126 partidos en Segunda y fue capitán antes de acabar su contrato el pasado verano. Alcalá, que apuntaba a seguir en el Cartagonova y que finalmente no se quedó, espera la llamada de un equipo atractivo a pesar de sus 36 años.

Pero en la lista de centrales en paro hay más nombres, como los de Jorge Meré, un central asturiano de 28 años formado en la cantera del Sporting, Dani Pereiro, formado en el Villarreal B y cuyo último equipo fue el Coruxo, o Pelayo Suárez, de 27, también formado en Mareo que ayudó, el pasado curso, al Pontevedra a ascender a Primera Federación.

Antecedentes rentables

No es la primera vez que el Real Murcia está obligado a acudir al mercado de jugadores en paro para cubrir una carencia inesperada y alguna vez obtuvo un resultado positivo. Como en la campaña 2021-22, la única del equipo grana en Segunda Federación, cuando bajo la dirección deportiva de Manolo Molina tuvo que reemplazar a los tres meses de arrancar a Antonio López, un central obligado a dejar el fútbol a los 32 años debido a una patología cardíaca. El de Puerto Lumbreras ya había disputado tres partidos de aquella campaña.

Manolo Molina ya acertó cuando firmó a Alberto López para reemplazar a Antonio López, que se retiró por enfermedad

El director deportivo lorquino encontró un recambio de garantías en Alberto López, un lateral izquierdo que entonces tenía 26 años y que también podía jugar de central. El futbolista andaluz, que ya había militado en el Real Murcia en el curso 2016-17, estaba sin equipo después de abandonar el Granada B al final de la campaña 2020-21. En su segunda etapa en la casa grana, a la que volvió el 2 de noviembre de 2021, fue importante en el ascenso a Primera Federación jugando 21 partidos en la banda izquierda de la defensa grana a las órdenes de Mario Simón. En el siguiente ejercicio, en el tercer escalón del fútbol español, disputó 24 partidos y eso que tenía competencia con Arnau Solà, que después dio el salto a Segunda.

Fran Justo se la juega en un Mirandés que piensa en Etxeberria

Fran Justo, entrenador del Mirandés, se juega el próximo sábado ante el Racing de Santander su continuidad en el banquillo burgalés, y la posibilidad de que Etxeberria, técnico grana, pueda dar el salto a Anduva sigue siendo real, aunque de momento remota. De hecho, Alfredo Merino, director deportivo del Mirandés está rastreando el mercado en busca de un técnico por si tuviera que cesar al ex del Algeciras y el ahora técnico grana podría ser una alternativa a pesar de que Etxeberria todavía no se lo ha planteado.

Cabe recordar que esta posibilidad existe siempre que haya un traspaso entre dos clubes y que ya sucedió lo mismo el pasado curso cuando Gabi Fernández dejó el Getafe B para irse al Zaragoza. Alberto González hizo lo propio un año antes para dar el salto desde el Betis Deportivo al Albacete, que estaba en Segunda.