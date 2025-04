Fran Fernández: «No doy por bueno el resultado»

David Soria Domingo, 13 de abril 2025, 07:44 Comenta Compartir

El Real Murcia no pudo celebrar el primer puesto con su afición en una cita cargada de ilusión después de empatar ante el líder, la AD Ceuta (1-1). «La sensación es positiva por cómo ha terminado el partido. Me voy contento con la segunda mitad en general. Nos ha faltado muy poco para ganar. Me hubiera gustado jugar unos minutos más para ganar», valoró Fran Fernández. El técnico reconoció que «no doy por bueno el empate. Nos ha faltado muy poquito para marcar el segundo. Vamos a ver cómo transcurren las siguientes jornadas». Eso sí, sigue confiando en un final feliz: «Creo que vamos a tener alguna oportunidad más para ponernos líderes».

La grada del Enrique Roca fue muy importante cuando el partido iba 0-1. «Este es el camino. Cuando vamos todos juntos, el equipo rinde más y la afición disfruta más. La venta de entradas, el recibimiento... Ha sido increíble. Hemos competido juntos. Nos queda el sabor agridulce de no brindarles la victoria».

En los últimos minutos fue sustituido Rojas, que había entrado en la segunda parte. «Había que meter un segundo punta. Mi primera idea era cambiar a Isi Gómez. David Vicente nos estaba dando profundidad. Era un cambio futbolístico. Le he pedido disculpas», explicó.