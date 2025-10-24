La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Hércules celebra la victoria ante el Atlético B del miércoles. HCF
Fútbol

Los favoritos despistados ya miran para la zona alta

Hércules, Ponferradina y Lugo, entre otros, han podido escapar de la cola gracias a rachas victoriosas que el Real Murcia no encadena

José Otón

José Otón

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:58

Comenta

El Real Murcia es el equipo de los históricos y con más potencial que partían en la Primera Federación como claros aspirantes al ascenso que más está tardando en reaccionar. El Hércules, después de un arranque poco convincente, ha logrado instalarse en mitad de la tabla con 10 puntos a solo tres del 'playoff'. El cuadro alicantino lo ha conseguido tras derrotar de forma consecutiva al Villarreal B y al Atlético Madrileño, al que endosó un contundente 3-0 el pasado miércoles en el Rico Pérez en un partido atrasado por problemas climatológicos.

No es el único que ha despertado. El Ibiza ganó en Murcia y es octavo con 11 puntos, mientras que el Eldense, el próximo rival grana, es decimotercero y pese a que ha cambiado de técnico, como el Ibiza, suma 5 de 15 en los últimos cinco partidos, más que el 2 de 15 del conjunto de Etxeberria. Otro aspirante como el Cartagena ya es segundo con 15 puntos y el Alcorcón también está en 'playoff', mientras que el Nàstic, que eliminó a los granas el pasado curso, es quinto.

La campanada de Simón

En el grupo 1 otros teóricos grandes que arrancaron mal también han despertado. Como la Ponferradina de Fernando Estévez, que ha pasado de la cola a mitad de la tabla tras ganar de forma consecutiva al Talavera y Zamora. O el Lugo de Javier Recio, que ha hecho 7 puntos de 9 y ya mira para arriba. Hasta el Unionistas de Mario Simón, que pese a su humildad tumbó al Mérida y al Tenerife en una semana.

Todo indica que los rivales granas no han querido dejar escapar un tren al que el Real Murcia ha renunciado a subirse. Si no gana al Eldense el domingo, puede ser ya demasiado tarde.

