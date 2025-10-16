La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Etxeberria, ante el Torremolinos. Jémez, en su última visita a Murcia. Andrés Molina/ AGM

Etxeberria y Jémez, dos históricos del fútbol español en un momento crítico

Ambos entrenadores, que como futbolistas suman 721 partidos en Primera, dirigen al Real Murcia y al Ibiza, dos candidatos al ascenso que se han colado en la zona baja

José Otón

José Otón

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:25

Comenta

Cuando en 2018 Paco Jémez, entonces entrenador de Las Palmas, deseó suerte a Joseba Etxeberria, que aterrizaba en el Tenerife, su segundo equipo como ... técnico, quizás nunca llegó a pensar que siete años después se verían las caras en una situación tan agónica en el tercer escalón del fútbol español. Entonces, el actual preparador grana casi arrancaba una nueva etapa en el mundo del fútbol, ya que tras medio año en el Amorebieta de Goiria había conseguido dar el salto al fútbol profesional. El actual preparador del Ibiza, incluso, soñó despierto con vivir pronto un derbi canario en Primera División.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Mancomunidad reactiva el suministro de agua no potable en San Javier, San Pedro y Los Alcázares
  2. 2

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  3. 3 Más de 17 kilómetros de retenciones en la A-30, a la altura de Murcia
  4. 4

    Grupo Piñero planea su primera inversión en la Región de Murcia
  5. 5

    Ábalos esquiva la cárcel pese a los «ingresos irregulares» y el «creciente» riesgo de fuga
  6. 6 Hallan un cadáver flotando en el puerto pesquero de Águilas
  7. 7 Hallan un cadáver flotando en el puerto pesquero de Águilas
  8. 8

    Las parejas con hijos pero sin papeles también tendrán derecho a la pensión de viudedad
  9. 9 El centro de acogida de Santa Cruz echa el cierre y trasladan solo a los menores extranjeros a cargo de la Comunidad al albergue de El Valle
  10. 10

    Los científicos confían en la resistencia del Mar Menor para «digerir» los daños por los arrastres de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Etxeberria y Jémez, dos históricos del fútbol español en un momento crítico

Etxeberria y Jémez, dos históricos del fútbol español en un momento crítico