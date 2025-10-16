Etxeberria y Jémez, dos históricos del fútbol español en un momento crítico

Cuando en 2018 Paco Jémez, entonces entrenador de Las Palmas, deseó suerte a Joseba Etxeberria, que aterrizaba en el Tenerife, su segundo equipo como ... técnico, quizás nunca llegó a pensar que siete años después se verían las caras en una situación tan agónica en el tercer escalón del fútbol español. Entonces, el actual preparador grana casi arrancaba una nueva etapa en el mundo del fútbol, ya que tras medio año en el Amorebieta de Goiria había conseguido dar el salto al fútbol profesional. El actual preparador del Ibiza, incluso, soñó despierto con vivir pronto un derbi canario en Primera División.

JOSEBA ETXEBERRIA 452 partidos acumuló como jugador en Primera, entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao. También disfrutó de 53 partidos con España.

148 encuentros suma como técnico en Segunda y otros 85 entre Segunda B y Primera RFEF.

6 puntos de 21 posibles ha logrado como técnico grana, con solo una victoria en 7 partidos.

«Si es amigo mío es porque tiene que ser bueno. Es un chico extraordinario y coincidimos en la selección. Le deseo lo mejor ahora que se ha metido en un mundo como el de entrenador», afirmó Jémez entonces. Después se vieron más veces, como cuando el Mirandés del técnico vasco tumbó al Ibiza por 4-0 en la campaña 2021-22 en Segunda División, aunque nunca lo hicieron en una situación tan delicada como la del próximo domingo (Enrique Roca, 18.15 horas).

Sin duda que se trata de dos iconos del fútbol español. Uno fue un jugador top que todavía no ha llegado al mismo nivel como técnico, mientras que otro fue un jugador de altura que sin embargo se ha hecho mucho más popular dirigiendo a equipos desde la banda gracias a su fútbol atractivo y ofensivo que llegó a plantar cara a los grandes del fútbol español.

PACO JÉMEZ 269 encuentros acumuló como jugador de Primera, a los que hay que sumar otros 83 en Segunda. Con el combinado nacional disfrutó de 21 más.

189 duelos dirigió el canario en Primera División, más otros 172 en Segunda.

8 puntos de 21 posibles suma su Ibiza, que solo ganó en las dos primeras jornadas ligueras.

Mientras que Joseba Etxeberria (Elgoibar, Gipuzcoa, 48 años) firmó 452 partidos como futbolista en Primera e incluso disfrutó de 8 duelos de Champions y casi nunca pisó más abajo, a excepión de 29 partidos con el filial de la Real Sociedad B, Paco Jémez (Las Palmas de Gran Canaria, 55 años) lo tuvo más difícil, aunque sus números los firmarían la mayoría de futbolistas españoles en clubes como el Deportivo y el Zaragoza con los que ganó Copas y Supercopas. Y es que el que fuera defensa central acumuló 269 partidos en la élite, pero también 89 en Segunda, 35 de ellos en el Real Murcia, y 81 en Segunda B.

Mientras el vasco, un icono del Athletic, busca asentarse como técnico, el historial en el banquillo del canario es envidiable

Como futbolistas no coincidieron en el mismo equipo y se enfrentaron decenas de veces, pero sí compartieron vestuario en la selección en las 21 ocasiones que Jémez vistió la camiseta de una España en la que Etxeberria, con 53 partidos, fue hasta el pasado martes, cuando fue superado por Unai Simón (54), el futbolista que militando en el Athletic más encuentros disputó con el combinado nacional absoluto por delante de mitos rojiblancos como Iribar (49) o el icónico Julen Guerrero (41).

Cambio de roles

Pero tras colgar ambos las botas, los números de Jémez en los banquillos han brillado más. El canario ya suma 189 choques en Primera y 172 en Segunda, categoría a la que ascendió al Cartagena de Paco Gómez, en uno de sus escasos pasos por el tercer escalón antes del alcanzar lo más alto. El fútbol de sus equipos, sobre todo el de su primera época en el Rayo, llamó la atención por su atrevimiento, aunque cuatro descensos seguidos a Segunda entre 2015 y 2019, dos de ellos con el propio Rayo, Granada y Las Palmas, le sepultaron en categorías más bajas de las que todavía no ha salido.

El duelo del domingo será fratricida: el Murcia solo cuenta con una victoria y el Ibiza ha perdido los tres últimos partidos de liga

Joseba Etxeberria, sin embargo, seguro que firmaría los números del Jémez técnico puesto que, de momento, solo cuenta con 148 partidos en Segunda en el Tenerife, Mirandés y Eibar, y todavía no ha probado un banquillo de Primera. Eso sí, no se le han caído los anillos por entrenar en Segunda B y Primera Federación pese a su historial como futbolista, como este año al frente del Real Murcia.

El próximo domingo, pese a medirse en la jornada 8, el Real Murcia de Etxeberria y el Ibiza de Jémez se encuentran en una situación crítica aunque arrancaron el curso como principales candidatos al ascenso. Ninguno de los dos ha ganado cualquiera de los últimos cinco partidos y se han colado en la zona baja de la tabla. El Ibiza ha perdido sus últimos tres duelos y suma ocho puntos gracias a sus dos victorias del inicio y dos empates, mientras que los granas apenas lograron 3 de los últimos 15 puntos y se han colado en el descenso, a dos puntos de su próximo rival, que también llega a Murcia desesperado.