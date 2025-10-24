Ekain, de mago el primer día en el Real Murcia a pasar desapercibido en solo ocho partidos Es el segundo atacante que más juega, solo por detrás de Flakus, y tras hacer el primer gol grana de la liga en Marbella, no ha vuelto a ver puerta

Ekain (Durango, Vizcaya, 31 años) es uno de los futbolistas preferidos de Joseba Etxeberria y también uno de los grandes pilares del nuevo proyecto de Goiria. De hecho, el exjugador del Racing de Santander ha sido titular en los ocho partidos ligueros disputados hasta el momento, aunque sin embargo no ha conseguido completar ninguno de ellos. El motivo, además de ser un futbolista que ha ido de más a menos, haber aterrizado en Murcia tras un año en tierras cántabras en el que solo disputó 63 minutos, nada que ver con los 507 que ya suma de grana. No obstante, y después de empezar el curso con un gol a los dos minutos en el estreno en Marbella, ha bajado su nivel: «El fútbol es un estado de ánimo, ahora las cosas están saliendo más cruz que cara pero que la única manera de revertir esto es trabajar», asegura el futbolista vasco.

Ekain es de los atacantes que se desenvuelve arriba el que más juega, por delante de futbolistas como Real, con 298 minutos, Palmberg, con 385, e Isi, con 357. De los futbolistas que juegan en la parte alta solo le supera David Flakus, con 600 minutos, mientras que Pedro Benito solo ha alcanzado los 481 de los 720, sin descuentos, celebrados hasta el momento.

Ekain solo suma un gol de los cinco que ha conseguido el Real Murcia en lo que va de curso: «Aunque la responsabilidad de hacer gol es de todo el equipo, cuanto mejor estemos, mejores balones nos van a llegar y más opciones vamos a tener de hacer gol», reconoce. El mediapunta asegura que «hay compañeros lesionados que aportan mucho y no pueden ayudar al equipo», y pide a la afición grana que apoye a su equipo ya que «hay un grupo muy bueno con gente que está trabajando muchísimo y al final se acabará sacando esta situación adelante», incide.

A mediodía, otra vez

El Real Murcia ya conoce el horario de su partido de la jornada 12 ante el Teruel. Será el domingo 16 de noviembre, en el Enrique Roca, a las 12.00 horas. Antes, jugará ante el Eldense (próximo domingo, 12.00), el domingo 2 de noviembre ante el Betis Deportivo en Sevilla (12.00) y frente al Nàstic en Murcia, el sábado 8 a las nueve de la noche.

