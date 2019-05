Sonidos en las plazas Los cartageneros Ayoho. El festival se traslada un año más al centro de Murcia con conciertos matinales y gratuitos en distintas localizaciones de la ciudad ROSA MARTÍNEZ Viernes, 3 mayo 2019, 01:27

Cada año tienen más tirón y ya se han convertido en una cita casi imprescindible de estos primeros días de mayo. Los conciertos gratuitos que el Warm Up Estrella de Levante celebra durante las jornadas del sábado y domingo en varias plazas del centro de la ciudad de Murcia atrajeron en la pasada edición del festival a un amplio número de público, y en esta pretenden hacer lo mismo. Para ello, la organización del evento ha diseñado un programa variado, dividido de nuevo en tres escenarios, que serán los que pondrán ritmo al centro de la ciudad mañana y el domingo, y a los que se subirán, entre otros, el grupo cartagenero Ayoho, el artista zaragozano Bigott y los granadinos Apartamentos Acapulco.

Los primeros ya han tenido ocasión de tocar bajo el marco del Warm Up en ocasiones anteriores. Esta vez lo harán sobre el escenario Mondo Sonoro que el evento ha instalado en la plaza de los Apóstoles de Murcia. Tendrán como compañeros a Cupido y Antifan, bandas encargadas de animar la jornada de mañana con sus propuestas a partir de las 12.00 horas.

Conciertos en el centro - Escenario Mondo Sonoro (Plaza de los APÓSTOLES) Sábado 12:00 h. Cupido + Antifan + Ayoho. Domingo 12:00 h. La Estrella de David+ Apartamentos Acapulco + Piyama - Escenario Radio 3 (Plaza Julián Romea) Sábado 11:45 h. Bigott + Fernando Rubio & the Inner Demons + Secret Show Estrella de Levante Domingo 11:45h. Flamingo Tours + Sister Cookie + Alexanderplatz - Escenario Somos Familia (Jardín de La Fama) Sábado 12:30 h. Pepi Calzaslargas & La Banda Pirata Domingo 12:30 h. La Chicacharcos & The Katiuskas Band. - Calle Basabé Sábado 12.00-20.00 h. Market de diseño + Javi Montreal DJ set Domingo 12.00-20.00 h. Market de diseño + Myuko DJ set

Los granadinos Apartamentos Acapulco, con seis discos ya editados, ocuparán el mismo escenario, pero el domingo -a la misma hora-, y en este caso, compartiendo plaza con La Estrella de David y Piyama, grupos también confirmados para este apartado del festival.

Apartamentos Acapulco. Myriam Swanson, vocalista de Flamingo Tours. Y el zaragozano Bigott.

Último 'Secret Show'

A no más de cinco minutos de pequeño paseo, Radio 3 dará nombre al segundo escenario, el que se ubicará en la plaza del Romea. Aquí los conciertos darán comienzo ambos días a las 11.45 horas, por lo que habrá que elegir. Tendrá como protagonistas a Bigott, al cartagenero Fernando Rubio & the Inner Demons y a una banda todavía por descubrir. El Warm Up Estrella de Levante ha programado su último 'Secret show' -o concierto 'a ciegas'- para la jornada de mañana. El domingo, Radio 3 acogerá los directos de Flamingo Tours, Sister Cookie y Alexanderplatz.

El tercero de los escenarios será el dedicado al público infantil y familiar. Como en ediciones anteriores, llevará por título 'Somos Familia' y se instalará en el Jardín de la Fama. Por él pasarán mañana Pepi Calzaslargas & La Banda Pirada, y el domingo La Chicacharcos & The Katiuskas Band. Ambas propuestas darán comienzo a las 12.30 horas.

Las propuestas musicales en el centro se completarán con sesiones DJ a cargo de Javi Montreal y Myuko en la calle Basabé -entre las plazas Romea y Santo Domingo-, donde se instalará un pequeño mercadillo de diseño abierto al público durante todo el día de mañana y el domingo (de 12.00 a 20.00 horas).

La banda La Chicacharcos & The Katiuskas Band. Y El músico cartagenero Fernando Rubio. / antonio Rodríguez Gómez | edu botella / agm

Todas estas actividades están incluidas en el apartado 'Somos Murcia' que el festival viene desarrollando desde el pasado lunes con distintas propuestas, tanto musicales como de moda, cine, arte y literatura en distintos espacios de la ciudad y con acceso libre. Algunas de ellas continuarán este fin de semana. La Filmoteca, por ejemplo, proyectará esta tarde -20.30 horas- la cinta 'Camarón: flamenco y revolución', de Alexis Morante, un documental sobre la figura y la trayectoria del artista gaditano. Mañana, la sala murciana mostrará en pantalla grande 'I used to be normal: a boyband fangirl story', de Jessica Leski (20.30 horas), un documental sobre el fenómeno fan a través de la mirada de cuatro mujeres; y el domingo, a las 18.00 horas, 'Yuli', de Icíar Bollaín, sobre la vida del bailarín cubano Carlos Acosta -que vendrá este verano a San Javier-, protagonizada por el artista.

Más festival - Exposiciones Molinos del Río: 'Jóvenes diseñadores de la Región'. Centro Párraga: 'Contaminaciones', de Mieke Bal. - Cine Viernes: 'Camarón: flamenco y revolución', de Alexis Morante. A las 20.30 horas en la Filmoteca. Sábado 'I used to be normal: a boyband fangirl story', de Jessica Leski. A las 20.30 horas en la Filmoteca. Domingo: 'Yuli', de Icíar Bollaín. A las 18.00 horas en la Filmoteca. - Rutas: Como en años anteriores, el festival ha diseñado varias rutas por establecimientos y locales que ofrecerán actividades y descuentos a aquellos que los visiten. Son tres: 'Somos Creación': Fail Studio (c/ Victorio, 25); Libros Traperos (Avda. Ronda Garay 39 B); Centro Párraga (c/ Madre Elisea Oliver Molina, s/n, Pabellón 5 del antiguo Cuartel de Artillería); galería Léucade (Jacobo de las Leyes, 8); Vergel Espacio (Juan Antonio Hernández del Águila, 17); galería Art Nueve (c/ Doctor José Tapia Sanz); Bar Taberna de Ideas (c/ Fuensanta, 5); Colette (c/ Calle Cánovas del Castillo, 17); Loft 113 (c/ Santa Quiteria, 14); Estudio Pedro Lobo (c/ González Adalid, 13); Las Culpass (Avda. Ronda de Garay), Paparajote Factory (c/ González Adalid, 13). 'Somos Gatro': El Garrampón, Las Jarras, Pepico del Tío Ginés, restaurante La Parranda, Mesón Don Jamón, El Togo, Pastelería Zaher, Mesón de Murcia 1989, Bar La Cueva del Oso, Taberna La Parranda, Kiosco Bar La Redonda, La Esquina de Las Flores, El Pulpito, Fénix, Dcuatro, Las Flores Bar, Más Fénix y La Toga. 'Somos Shopping': Glüs, Titisclothing, Quasimoda, The Room Shops, Leonor Pando, Momo, El Armario de tu hermana, Toof for you, Industrial Beaty, Metrics, Rude Shop, Tokio y Cía y Vergel. - After Warm Up Sábado: A las 6.00 horas. Amatria DJ y Suzukid, en la sala Garaje Beat Club. Domingo: A las 6.00 horas. Colin Peters y Pablo Radiola, en la sala Garaje Beat Club.

De ruta

Para quienes deseen aprovechar cada minuto, y conocer un poco más de la ciudad, además de las propuestas citadas, el festival ha vuelto a organizar tres rutas: una gastronómica, otra comercial y una tercera dedicada al arte y al diseño. Bajo los títulos 'Somos Gastro', 'Somos Shopping' y 'Somos Creación' ofrecerán actividades y diversos descuentos en más de cuarenta establecimientos, entre los que figuran las galerías murcianas Léucade y Art Nueve, la librería Libros Traperos, los estudios Loft 113, Fail y Pedro Lobo, los restaurantes La Parranda y Esquina de Las Flores, y las firmas Leonor Pando, Momo y Quasimoda. Los descuentos que ofrecen cada uno de estos establecimientos se pueden consultar en la web oficial www.warmupfestival.es y en su 'app'.

Pese a todo, si aún hay alguien al que no le han doblegado las ganas, la sala Garaje Beat Club acogerá, a partir de las 6.00 horas del sábado y el domingo, las actuaciones de Amatria y Suzukid, y Colin Peters y Pablo Radiola, preparados para el After Warm Up.