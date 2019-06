Smell like old spirit Música. Garaje Beat Club, Murcia. Viernes 14, a las 22.00 horas. Entrada 10/13 € Jueves, 13 junio 2019, 22:29

Neverminded (Nirvana), Smash (The Offspring), Suburbia (Green Day) y Black Limos (Foo Fighters) conforman el programa de 'American Rock Punk Reloaded', velada de bandas-tributo con punto de partida (y llegada) en el punk y el grunge americanos. Los méritos de los originales son poco discutibles, los de sus réplicas ya a criterio de cada cual. Smell like old spirit.