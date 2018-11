El momento Moliner Nil Moliner El artista barcelonés presentará en Murcia los temas de su primer EP, 'Hijos de la tierra', un homenaje en toda regla a la vitalidad y el optimismo A. FRUTOS Viernes, 2 noviembre 2018, 09:30

Puestos a cantar, ¿qué mejor que hacerlo con la tinta clavada en los ojos de la vitalidad y la ilusión? Nil Moliner, al menos, no baraja otra opción por el momento, convirtiendo cada uno de los temas de su primer EP, 'Hijos de la tierra', en una oda a los finales felices, las energías renovadas y la convicción de que las cosas siempre pueden ir mejor. «Es solamente una filosofía de vida», asegura el cantante, quien subraya que «si te levantas pensando que todo irá bien, al final todo sale bien. Contagiar y que contagien buen rollo es lo mejor que te puede pasar. Nada de ficciones, estamos vivos y lo mejor es reírse, porque todo, sea lo que sea, tiene una parte de humor y de luz». Una opción vital y artística que Moliner trata de transmitir de una manera totalmente directa, intentando que canciones tan luminosas como 'Se nos escapa' o 'Esperando' se dirijan de una manera clara, cercana y cómplice al oyente: «Siempre he sido muy natural, como si le hablara a un amigo o amiga. Me gusta ser directo y mirar a los ojos cuando hablo con alguien y esa es también la intención cuando escribo canciones, ser lo más próximo posible a la persona que me oiga».

Después de comenzar en 2008 su carrera en solitario tras su paso por CyBee, una banda con la que aprendió, entre muchas cosas, «la importancia que tiene trabajar en equipo y hacer de los compañeros de ruta una familia», Moliner se encuentra en el momento clave de su carrera, un reinicio alterado por completo por una pequeña gran revolución gestada al otro lado de la pequeña pantalla. Un terremoto vital y profesional que se produjo cuando una de sus mejores composiciones, 'Que nos sigan las luces', fue interpretada por Alfred García, uno de los concursantes más interesantes y completos de la pasada edición de 'Operación Triunfo', como parte del proceso de selección del representante español del festival de Eurovisión 2018. «Ha sido una pasada», admite Moliner, «estoy muy agradecido al programa por lo bien que lo hacen y por el magnífico equipo de gente que son. Fue una locura entrar en la dimensión que supone 'Operación Triunfo' y todo el ejército de gente que lo sigue. Además, me dio la oportunidad de conocer al que ahora es uno de mis mejores amigos, mi querido Alfred. Es muy guay ver cómo una canción que escribes para alguien puede llegar tan lejos. Es precioso».

Cuándo Viernes 2 de noviembre, a las 22.00 horas Dónde Sala REM. Cuánto 10 euros / 12 euros /15 euros.

Empujón

El tema no consiguió finalmente ser el escogido, pero su contagiosa melodía y su estribillo irresistible no necesitaron ese último empujón para elevar la canción más allá del formato televisivo. De esta forma, el nombre de Nil Moliner se empezó a hacer grande, todas las perspectivas de futuro adelantaron las fechas de aparición y los billetes de ida y vuelta ya no se teñían de blanco y negro. Mientras tanto, el calendario de la inspiración no se detiene: «Siento que tengo que escribir cosas, es una terapia. Lo que siento, lo que me ocurre, lo que veo, lo que oigo, todo lo escribo. Puede que no sirva de nada o puede que se termine convirtiendo en una canción. Estoy perdido en un paisaje enorme y voy trazando mi camino con los días, pero no sigo ninguno. De hecho, no creo que lo haya».

Ideas firmes y coherentes para un presente que parece guardar más respuestas que interrogantes y que sigue vibrando al ritmo de una misma bandera única: «La música. La música no tiene fronteras. La música es un lenguaje de otro planeta. La música es más que política. La música es más que social. La música es una forma de vivir. La música es universal».