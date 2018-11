Al Dual: «Mi vía de escape siempre ha sido la guitarra y la composición» Al Dual. / Mike Kerr El artista murciano juega en casa con 'The Sun Session', un último y espléndido EP con el que sigue confirmando su estatus de figura esencial del rockabilly contemporáneo ALBERTO FRUTOS Murcia Sábado, 3 noviembre 2018, 01:06

¿Queréis saber a qué suena el rockabilly de verdad? ¿Queréis sentir esa energía indescriptible, esa emoción salvaje y delicada al mismo tiempo, ese tatuaje melódico que refuerza su tinta a cada nota? Acercaos entonces hasta 'The Sun Session', el reciente EP grabado por Al Dual en los míticos estudios Sun Records de Memphis, Tennessee. Todas las respuestas están esparcidas a lo largo de cuatro temas que suenan a ayer, hoy y pasado mañana, que no entienden de modas, que no se miran embobadas al espejo, que saben mantenerse a flote por sí solas, que dinamitan las barreras del tiempo, que sacan músculo frente a la borrasca, que borran con el puño los refranes que abrazan al pasado como el refugio más seguro posible. El murciano, ganador de la quinta edición de los ilustres premios Ameripolitan Music Awards 2018 en la categoría de mejor artista masculino de rockabilly, no lo ha tenido nada fácil en su camino hacia el (merecido) reconocimiento, pero su música ha sabido convertir cada herida en inspirada cicatriz, cada renglón torcido en folio renovado, cada maleta en cofre sin cerradura y cada guitarra en fiel compañera de resurrecciones. Las cien vidas de Al Dual, un animal de rugido presente con espíritu de clásico. Hablamos con él.

Cuándo Sábado 3 de noviembre, a las 22:30 horas. Dónde Sala REM. Entrada 8 euros / 10 euros.

-¿Hasta qué punto es el rockabilly una filosofía de vida?

-El rockabilly comenzó a formar parte de mí desde que tenía doce años. Mi devoción por el estilo ha sido crucial en este largo camino. Actualmente está más presente que nunca y forma parte de mi día a día, incluso en mis ratos de ocio.

-¿Cómo definiría la situación actual del género en el panorama musical nacional?

-Fantástica. Hay bandas y solistas increíbles, con un gran nivel y con un conocimiento extenso de la palabra rockabilly en todas sus variantes. Creo sinceramente que el género en nuestro país goza de muy buena salud, en particular nuestra ciudad, la cual ocupa un lugar privilegiado, atesorando varios reconocimientos internacionales como el Ameripolitan Music Awards 2018 y The Rockabilly Hall Of Fame.

-En una ocasión, aseguró que, durante muchos años, su carrera musical se podía definir como algo similar a un calvario, especialmente en sus comienzos. Con la vista centrada en el presente y mostrando una ligera mueca al futuro, ¿considera que ha merecido la pena?

-Creo que siempre mereció la pena. La música me ha hecho sentir momentos y sentimientos únicos, incluso en momentos muy difíciles. Mi vía de escape siempre ha sido la guitarra y la composición. Le debo casi la vida. Ahora es cierto que ya no hay incertidumbre, todo es estable y la parte trágica ya pasó, por lo que sería sencillo pensar que sí, que ha merecido la pena. En cualquier caso, creo que es imprescindible seguir construyendo y solidificar el proyecto con corazón y esfuerzo máximos.

-Hablemos del magnífico 'The Sun Session', un EP que transmite la sensación de haber sido concebido y ejecutado de la manera más cruda, artesanal y directa posible. ¿Cómo fue el proceso de trabajo con estas canciones?

-Ha sido un trabajo concebido muy crudamente, grabado en directo, sin trampa ni cartón. Intentamos dejar patente la impronta de esas grabaciones de principios de los cincuenta, incluso sin efectos, ni compresores, todo primeras y segundas tomas, nada de retoques. Los medios fueron rudimentarios e intentamos sacar lo mejor de cada tema de una manera distinta a la que estamos acostumbrados, aprovechando incluso los desajustes sonoros y los riesgos que requiere grabar sin auriculares para plasmar esa naturalidad. ¡El resultado ha sido magnífico! Es un sonido analógico cien por cien. 'The Sun Session' es naturalidad, improvisación y pragmatismo.

-El disco está grabado, nada más y nada menos, que en los legendarios Sun Studio en Memphis, TN. ¿De qué manera influyó el estudio, su esencia e historia, en el resultado final del disco?

-Hay una parte casi mística. Grabamos de madrugada, tal y como hacían muchos de los pioneros, influyendo desde el silencio de la sala hasta la disposición de cada uno en ella. En el momento que entras allí encomiendas tu alma al servicio de los pioneros.

-Recientemente, desde Gretsch Guitars, le han regalado una guitarra prototipo. ¿Cuáles son las características más representativas de esta nueva guitarra? ¿Qué elementos novedosos aporta a su música?

-Cierto, mañana voy a estrenar mi nueva guitarra Gretsch modelo Panther 6137. Es muy especial, ¡hablamos de un prototipo único! El primer modelo de Panther que fabricó Gretsch antes de hacerlas en serie, un modelo personalizado y único en el mundo. Consta de dos pastillas réplicas al modelo utilizado por Eddie Cochran en su guitarra Gretsch G6120. Podréis apreciar su maravilloso sonido en nuestro próximo LP con The Blue Sparkles.

-¿En qué aspectos le gustaría profundizar como guitarrista en el futuro?

-En estos últimos dos años me encuentro en un momento más compositivo. Siempre me fascinó el jazz, estudié en el pasado y a día de hoy lo utilizo como vehículo en este y otros estilos. Creo que no es nada nuevo, la gran mayoría de los guitarristas solistas en los cincuenta ya lo hicieron. Estoy seguro de que seguiré investigando a fondo la guitarra de raíz americana.

-Por último, ¿considera que en nuestro país existe cierta tendencia al prejuicio fácil y afilado a la hora de tratar géneros tan clásicos y tradicionales como el que nos ocupa?

-Por suerte, en estos momentos el rock & roll está tomando posición dentro de los festivales de diferentes tendencias. El público en general y las modas son cada vez más tolerantes, eso dice muchísimo de cómo se va a desarrollar el estilo estos años, predominando un escenario más ecléctico. Personalmente, por lo acontecido en nuestro proyecto, la respuesta y acogida está siendo fantástica.