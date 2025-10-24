Ciclogénesis se rinde a los pies de Soleá Morente y Queralt Lahoz

Desde el pasado mes de septiembre, el acogedor escenario de la Cooperativa Ítaca ha recibido la visita de, entre otros, The New Raemon, Parade y ... Nacho Casado o Roy Borland. Actuaciones, todas ellas, enmarcadas en la segunda temporada de Ciclogénesis, fabuloso ciclo de conciertos dedicado a la música independiente y formado tanto por figuras veteranas como por más que prometedores nombres de la actual escena emergente de nuestro país.

Cuándo Viernes y sábado a las 20.30 horas.

Dónde Cooperativa Ítaca. Murcia.

Cuánto Entradas agotadas.

Pues bien, aunque en esta nueva entrega, la cual concluirá a finales del próximo diciembre, se esperan todavía grandes citas protagonizadas por La Estrella de David, McEnroe, Hidrogenesse, Alexanderplatz, Guada o María Rodés, este fin de semana es uno de los que merece ser subrayado en el calendario con el rotulador destinado a las fechas imprescindibles. ¿La razón? La respuesta se escribe con dos nombres: Soleá Morente y Queralt Lahoz, dos de las artistas españolas más interesantes, arriesgadas, completas y estimulantes de los últimos años.

Morente presentará el reciente 'Sirio B' y Lahoz actuará en formato acústico

En primer lugar, es decir, esta misma noche, Soleá presentará su último trabajo discográfico, un 'Sirio B' creado y producido junto al genial Guille Milkyway. Un álbum cuyo título, relacionado con la estrella visible más luminosa del cielo, rima a la perfección con su contenido: múltiples géneros como el pop, el flamenco, la rumba, la psicodelia o los ritmos tribales unificados de manera radiante hasta tejer la obra más disfrutable de la trayectoria de la madrileña. Una auténtica gozada.

Por su parte, el sábado podremos compartir la versión más íntima, introspectiva y austera, también confesional y ardiente, de Queralt Lahoz, quien repasará sus dos discos (los notables 'Pureza' y '9:30 PM') en formato acústico. Eso sí, hay que señalar que las entradas para estas esperadísimas citas están agotadas desde hace semanas.