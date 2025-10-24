Caravaca vibra por séptimo año al compás del power pop

La séptima edición del Caravaca Power Pop no se ha apartado ni un milímetro de la senda que ha seguido a lo largo de los ... últimos años y que ha servido para situarle, con todo merecimiento, como una de las citas musicales más queridas del año en la Región de Murcia. En primer lugar, bajo el foco más intenso, puro centro de la escena: la melodía disparada desde la guitarra, los estribillos eléctricos, el zarpazo romántico, genuino, tierno y rabioso a la vez de un género incapaz de morir, resistente al paso de las décadas como las huellas en la arena de quienes descubrieron que no había epílogo posible para el mar.

Caravaca Power Pop Cuándo Viernes y sábado en distintos horarios.

Dónde Caravaca de la Cruz.

Cuánto Entrada gratuita / 20 € / 25 €.

Un festival que ha logrado afianzar a un numeroso público que sabe que el otoño suena a ecos de gigantes como Big Star, Cheap Trick, The Raspberries, The Cars, Badfinger, Airbag, Los Hermanos Dalton, Octubre o Cooper, entre otros, mientras suma nuevos adeptos en cada edición.

En lo que respecta a esta séptima entrega, las primeras corrientes llegarán hoy (19.30) a Caravaca de la Cruz con una cata de cervezas acompañada por una sesión de Jomi Beat en el restaurante Casa Uribe, iniciativa con plazas muy limitadas a un precio de 40 euros. Posteriormente, entrada libre para disfrutar a las 20.30 con la pinchada de Three Amigos en la plaza Carrilero; los conciertos de, atención, Star Trip (21.45), Billy Tibals (22.55) y La Granja (00.15) en la plaza del Arco; y Alta Tensión DJs y DJ Retroman, en el pub La Nota, a partir de las 2.00.

Asimismo, el sábado arrancará con las sesiones de Antonio Hurrah! (12.30), Domingo Nosurf (13-40) y Peluca Negra DJs (14.50) por distintos puntos del casco histórico de la ciudad. A continuación, el gran Joaquín Talismán y sus Chamanes actuarán en La Zona, a las 17.30, mientras que, en la plaza de toros, se sucederán los directos de The Feedbacks (20.20), Vibeke Saugestad (21.30), The Rubinoos (22.50); y 091 (00.20). Cuarteto de oro. Por último, el festival cerrará en La Nota, a partir de las 2.00, con Paco Mena, Teenarama Powerpop y Ángel Snap & Mr. Klin.