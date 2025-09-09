La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Arder sin desaparecer: la otra cara de los incendios

El fuego ha borrado lugares, pero no ha podido apagar la emoción que despierta su recuerdo. La responsabilidad ahora es no resignarnos

Soledad Díaz

Soledad Díaz

Martes, 9 de septiembre 2025, 01:22

Este verano, los incendios han reducido a cenizas muchos pueblos de esa España ansiosa de que se acuerden de ella siempre. Yo recuerdo con especial ... nostalgia un pueblito de la zona de Sanabria, en el que hicimos una parada de dos días por sus maravillosos parajes y tranquilidad extrema.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan la alerta por lluvias de hasta 30 litros en parte de la Región de Murcia
  2. 2 Muere un conductor tras chocar contra un camión en Torre Pacheco
  3. 3 Interceptan en Totana a un conductor por circular 2 kilómetros en sentido contrario por la autovía A-7
  4. 4

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  5. 5 Vuelven los bonos para los parkings en la Glorieta y la plaza de Europa de Murcia
  6. 6 Trump llega puntual, pero la final se retrasa 40 minutos
  7. 7

    Detenido por apuñalar seis veces a un hombre con unas tijeras tras una discusión en Murcia
  8. 8

    Concluyen las obras en el aulario de La Merced de Murcia: «Yo no cambio esto por nada»
  9. 9

    La Comunidad suprime el plan de lengua árabe para cumplir con la exigencia de Vox
  10. 10 Desmantelan dos veces en 24 horas un punto de venta de droga en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Arder sin desaparecer: la otra cara de los incendios