Incendios: un recuerdo

«El monte estaba limpio, con menor peligro de propagación de pequeños focos de incendios, y los pinos crecían más rápidos y más rectos», recordaba mi abuelo en un artículo

Germán M. Teruel Lozano

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:08

En julio de 1994 tuvo lugar uno de los peores incendios de nuestra Región originado en las sierras de Moratalla, el cual terminó afectando a ... más de 30.000 hectáreas. Un año después, el 7 de octubre de 1995, mi abuelo, Antonio Lozano Alcaraz, moratallero de adopción tras haber casado con una vecina de este hermoso pueblo, Flora Teruel, escribía en este periódico un artículo con título 'El incendio del noroeste y el butano'. Este artículo, que todavía se puede leer en la excelente hemeroteca digital de LA VERDAD, nos sigue interpelando cuando vemos con tristeza y preocupación cómo arde nuestra Península.

