Enfermedad de Parkinson: empatía e investigación

Recordando que un día como hoy de 1755, James Parkinson nació en Londres, cada 11 de abril se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad ... de Parkinson. Este médico, botánico, geólogo, paleontólogo, sociólogo e incluso activo político era una persona singular. Muy observador, preocupado por la pobreza y por las desigualdades sociales, propugnaba el sufragio universal, siendo afín a la revolución francesa.

El doctor Parkinson fue el primero que describió cómo 6 personas, 3 de ellas transeúntes en la plaza Hoxton de Londres, donde tenía su consulta, eran exageradamente lentas y temblaban. Lo denominó parálisis agitante y lo publicó en 1817, cuando él tenía 62 años. 60 años después, al otro lado del Canal de la Mancha, en el hospital de la Salpêtrière de París, el padre de la neurología, el profesor Jean-Martin Charcot, denominó párkinson al epónimo de esta enfermedad neurodegenerativa, que es la segunda más prevalente y que es la que más rápidamente se está extendiendo en el mundo. Lamentablemente, en la actualidad, solo disponemos de tratamientos sintomáticos, pero no curativos.

La enfermedad comienza muchos años antes de que se manifieste cualquiera de los hasta 40 síntomas que puede presentar. Los pacientes se alertan cuando tienen temblores o pierden capacidad de movimiento. Pero, además de los síntomas motores (rigidez, lentitud e inestabilidad postural), presentan depresión, estreñimiento, trastornos del sueño, pérdida de olfacción, alteraciones del habla, de la visión, de la regulación de temperatura, dolores y hasta niebla cognitiva. En España, más de 150.000 personas viven con enfermedad de Parkinson, dato que se triplicará en 2050 con el consiguiente impacto sociosanitario y económico, también para las familias. Cada año se diagnostican 10.000 casos nuevos de los que el 15% son de inicio temprano, diagnosticados antes de los cincuenta años.

Aunque desconocemos mucho de esta enfermedad, merced a la investigación biomédica, se han realizado grandes avances en los últimos 75 años que han mejorado la calidad de vida de los pacientes. No obstante, tenemos esperanza y confianza en que las nuevas tecnologías, con aplicación de la inteligencia artificial, aceleren tanto la forma de investigar como de implementar novedosas terapias que revolucionen la vida cotidiana de los pacientes con enfoque integrador físico, cognitivo y mental, incluyendo aplicaciones informativas actualizadas y culturalmente asequibles.

Este año 2025, inmersos en un mundo tecnológico, el lema de la conmemoración es 'Reivindiquemos la Inteligencia Emocional', ya que, sabiendo cuán importantes son las relaciones humanas, debemos empatizar utilizando nuestras neuronas en espejo para no solo ver, sino saber mirar la realidad de tantas personas y ayudarlas detectando precozmente su situación, sus problemas o incluso su soledad silenciosa. Así, en consecuencia lógica, debemos de forma proactiva ser partícipes para mejorar la calidad de vida de los pacientes y familias afectadas, mejorando las redes de apoyo y brindando ayuda para que reciban los cuidados que precisan, muchos, los no farmacológicos, no cubiertos por la seguridad social. Es decisivo y determinante utilizar una filosofía dinámica e integrada que incorpore el enfoque apreciativo y participativo que, sin perder de vista la opinión y retroalimentación de los pacientes, establezca una colaboración fluida entre médicos, científicos, pacientes y asociaciones. Para ello, sentir las innovaciones tecnológicas como aliadas, nos permitirá enfrentar las nuevas realidades de esta enfermedad.

Invertir en investigación es crucial, ya que solo estudios de vanguardia nos ayudarán a descubrir sus causas y a mejorar las estrategias terapéuticas. Como hito de esperanza, recientemente, en la revista 'Science' se ha publicado un importante hallazgo referente a una proteína, PINK1, cuya alteración desarrolla párkinson en personas jóvenes. Esta proteína actúa en las mitocondrias, la maquinaría de producción de la energía celular. Se ha descubierto que cuando PINK1 detecta mitocondrias dañadas, se acopla a ellas, marca a otra proteína, la ubicuitina, para que se una a la parkina. Así la mitocondria dañada se recicla por mitofagia. Pero si PINK1 está alterada no se retiran las mitocondrias dañadas, estas liberan productos tóxicos y las neuronas mueren. Este genial hallazgo abre puertas para diseñar nuevos fármacos y que, modificando o activando PINK1, se prevenga o se retrase la progresión de la enfermedad de Parkinson.

Hoy, cumpleaños de Parkinson, levantamos la voz para informar sobre esta enfermedad y para alertar a la población de sus riesgos y de cómo prevenir su desarrollo, pero también para reclamar que es necesario incrementar los fondos y medios para investigar cada aspecto de la misma y, sobre todo, intentar conseguir que las personas que la sufren puedan mejorar su calidad de vida, la de sus cuidadores y la de sus familias, y vivir una vida plena.

Desde 1981, en que un horticultor alemán nombró con el nombre de párkinson a una nueva planta de tulipán, esta es la flor que, universalmente, define a esta enfermedad. Que esos tulipanes nos recuerden la importancia del acompañamiento emocional, un detalle sencillo y natural, nada sofisticado, pero que es prioritario planificarlo activamente ya que es esencial para promover el bienestar de las personas que viven con la enfermedad de Parkinson. Sí, reivindiquemos la inteligencia emocional y practiquemos el acompañamiento emocional. Ese gesto tan humano, generar energías positivas para los pacientes, nos devolverá bienestar y felicidad.