¿Una paz duradera?

La paz parece haber llegado, por fin, a Oriente Medio. La presión internacional sobre Israel, el cansancio del pueblo palestino y la búsqueda de notoriedad ... política de algunos líderes han hecho que las armas callen y den paso a un periodo de calma. Pero, ¿cuánto durará este escenario?

La historia reciente no invita al optimismo. Décadas de enfrentamientos, muertes y carencias han sembrado un miedo y un odio difíciles de erradicar. ¿Qué ven en sus ojos los niños de cada lado del muro? ¿Qué sentirán al mirar al otro como enemigo antes que como ser humano? La paz verdadera llega cuando los pueblos pueden crecer, educarse y prosperar juntos. La historia de la humanidad demuestra que la pobreza es el mejor combustible para reavivar la guerra. Sin un plan económico sólido ni oportunidades ni esperanza, cualquier alto el fuego es solo un paréntesis.

Gaza, Sudán, República Democrática del Congo... Los combates pueden cesar, pero, si no hay desarrollo ni justicia social, la violencia encuentra siempre la manera de regresar. Lo mismo ocurre en los mercados: unos pocos se enriquecen mientras la mayoría se empobrece. Y ese desequilibrio, es el germen de los conflictos.

Quizá la pregunta sea cuándo aprenderemos que la paz no se firma: se construye. ¿Cambiará alguna vez el juego eterno entre la guerra y la paz?