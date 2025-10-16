La política de los problemas cotidianos

Compartir

La corrupción, la malversación y la judicialización parecen haberse convertido en los temas estrella de los platós televisivos y los estudios radiofónicos. Por desgracia, ocupan ... gran parte del tiempo en los medios de comunicación, mientras los problemas cotidianos de la ciudadanía quedan relegados al olvido. En la vida diaria, los precios de la cesta de la compra suben sin parar, y lo que antes alcanzaba para llenar el carro hoy apenas cubre lo básico. Muchos jóvenes, con varios másteres y títulos a sus espaldas, no encuentran una salida laboral que recompense su esfuerzo. Ante esta falta de oportunidades, y con idiomas en su haber, no es raro que busquen fortuna fuera del país. Tampoco los profesionales de la sanidad ven reflejadas sus demandas en los medios. La política se ha convertido en ese 'gran Dios' que ocupa (sin confundir con 'okupa') todo el espacio y todo el tiempo, pero ¿realmente soluciona los problemas sociales? Más bien parece que su objetivo es conservar o aumentar el voto, mientras los verdaderos asuntos que preocupan a la sociedad siguen esperando turno. Como bien dice el refrán: 'Al pan, pan y al vino, vino'. El resto es, simplemente, marear la perdiz.

