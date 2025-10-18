Innovar en política

Compartir

Las actividades económicas, científicas y de salud: en todas ellas se producen innovaciones. Todo lo contrario ocurre en política. Vamos camino de pasar a la ... historia como la legislatura perdida. Señor Sánchez, yo le comprendo: es difícil gobernar con una cámara dividida casi por igual en los llamados bloques ideológicos. Si no cambia la situación presente, el futuro que nos viene va a ser más de lo mismo. Mientras tanto, los problemas sociales aumentan. Por ello, tal vez antes de llevar una proposición de ley a la Cámara, esta debería pasar por una mesa formada por los representantes de las fuerzas políticas para ser consensuada. Es lo que precisan materias como la educación, la sanidad, la vivienda o las demandas de las nuevas generaciones, a las que no se les escucha. En definitiva, reforzarían todos ustedes el sistema democrático, tan cuestionado ahora. Se preguntará si todo ello va a requerir tiempo. Tiene razón, porque innovar lleva tiempo cuando se busca un propósito firme: solucionar los problemas de los ciudadanos. Innovar no es solo incorporar tecnología o eficiencia; es también cambiar actitudes. Es escuchar, pactar y trabajar con visión de futuro. España necesita una política que inspire confianza, que una y que solucione. Ha llegado la hora de que la política se sume a la innovación, no para modernizar su lenguaje, sino para renovar su propósito: servir mejor a las personas. Es mejor aprobar pocas leyes consensuadas que tener una legislatura vacía.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión