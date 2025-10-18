Innovar en política

La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

PEDRO M. USÓN

Sábado, 18 de octubre 2025, 07:47

Las actividades económicas, científicas y de salud: en todas ellas se producen innovaciones. Todo lo contrario ocurre en política. Vamos camino de pasar a la ... historia como la legislatura perdida. Señor Sánchez, yo le comprendo: es difícil gobernar con una cámara dividida casi por igual en los llamados bloques ideológicos. Si no cambia la situación presente, el futuro que nos viene va a ser más de lo mismo. Mientras tanto, los problemas sociales aumentan. Por ello, tal vez antes de llevar una proposición de ley a la Cámara, esta debería pasar por una mesa formada por los representantes de las fuerzas políticas para ser consensuada. Es lo que precisan materias como la educación, la sanidad, la vivienda o las demandas de las nuevas generaciones, a las que no se les escucha. En definitiva, reforzarían todos ustedes el sistema democrático, tan cuestionado ahora. Se preguntará si todo ello va a requerir tiempo. Tiene razón, porque innovar lleva tiempo cuando se busca un propósito firme: solucionar los problemas de los ciudadanos. Innovar no es solo incorporar tecnología o eficiencia; es también cambiar actitudes. Es escuchar, pactar y trabajar con visión de futuro. España necesita una política que inspire confianza, que una y que solucione. Ha llegado la hora de que la política se sume a la innovación, no para modernizar su lenguaje, sino para renovar su propósito: servir mejor a las personas. Es mejor aprobar pocas leyes consensuadas que tener una legislatura vacía.

