Murcia tiene talento, pero le falta apoyo

LUCÍA GRANELL

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:33

Soy una joven murciana que estudia en Barcelona y, cada vez que vuelvo a casa, siento una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por ver cuánto talento hay en la Región de Murcia: músicos, actores, pintores, escritores...; pero también tristeza porque muchos de ellos no encuentran oportunidades para desarrollarse aquí.

