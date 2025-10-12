Murcia tiene talento, pero le falta apoyo
LUCÍA GRANELL
Domingo, 12 de octubre 2025, 07:33
Soy una joven murciana que estudia en Barcelona y, cada vez que vuelvo a casa, siento una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por ver ... cuánto talento hay en la Región de Murcia: músicos, actores, pintores, escritores...; pero también tristeza porque muchos de ellos no encuentran oportunidades para desarrollarse aquí.
He visto a amigos con un talento enorme tener que marcharse fuera para poder vivir de la cultura. No porque no quieran quedarse aquí, sino porque faltan espacios, apoyo y visibilidad. Da la sensación de que solo valoramos lo nuestro cuando triunfa lejos de casa.
Murcia podría ser un referente cultural si se apostara de verdad por lo local: más ayudas, más difusión y más confianza en la gente joven que crea desde aquí.
La cultura no es un lujo, es lo que da vida y sentido a una ciudad.
