La corrupción y el sarmiento
JUAN LEGAZ PALOMARES
Lunes, 20 de octubre 2025, 23:49
Este sinsentido e idea tan peregrina llega a iluminar mi fatídico y oxidado cerebro a través de aquella frase espontánea y certera que soltaban con ... sutil gracejo los ancianos de aquel pasado que añoro con entusiasmo y que me activan las pocas neuronas que sobreviven en mi torpe y cansino cerebro.
Estos viejos, cuando observaban a una persona que levantaba el codo con frecuencia, en exceso y repetidamente, hábilmente y jacarandosamente dejaban caer la expresión de empinar el codo para disimular el tratamiento que le daban a los que abusaban de consumir y beber alcohol. Como aún creo que no estoy ebrio ni ciego de pasión, haciendo un esfuerzo mental inusual les explicaré esta ocurrencia sobre la corrupción y el sarmiento.
Pues bien, mis admirados ancianos, cuando alguien, por la razón que fuera –respetable–, bebía alcohol continuadamente e iba ebrio a todas horas, si en algún momento lo veían un poco lúcido, con cierta sorna, y para disimular, decían: «Este está tan alcoholizado que se emborracha con que huela o le golpees con un sarmiento». Entiéndase que el sarmiento de la vid produce la uva y de esta se elabora el vino. Hay que aclarar que, antiguamente, las bebidas alcohólicas que existían eran vino, anís, coñac y poco más. He aquí el símil de la fatal comparación con la que pretendo obsequiarles en este breve comentario de la corrupción y el sarmiento.
Así como la paradoja con la que asignaban aquellos viejos rústicos de determinar al bebedor empedernido que emborraba con el golpe o el olor de un sarmiento, igualmente los corruptos se emborrachan con el olor del dinero. No necesitan contarlo ni palparlo, están tan viciados en poseer más y más dinero que, solo con olerlo –aunque es inodoro–, aunque sea a distancia, agarran una borrachera dineraria que no se la pueden quitar de encima y, además, utilizan unos argumentos parecidos a los que empleaban los dominados por el alcohol. El vicio les domina de tal manera que cada vez aspiran a poseer más riqueza, aunque sea a costa de aplastar al vecino o amigo.
Sin embargo, existe un curioso detalle que no quisiera pasar por alto: los borrachos en su desequilibrio y delirio mental provocado por el alcohol, normalmente dicen la verdad. Por el contrario, los corruptos mienten como bellacos y, peor todavía, no están dispuestos a devolver ni un solo euro, lo contrario de lo que les sucede a los borrachos, que casi siempre devuelven o vomitan lo que se han bebido de más.
Como no aspiro a vivir enfangado en la corrupción ni a ser adicto ni dominado por el alcohol, les advierto de que he elegido vivir alejado de la corrupción y del sarmiento por sus efectos nocivos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión