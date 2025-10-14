Compartir

fue una tarde de lunes cuando me llamaron del área de Urgencias de un hospital de mi ciudad para comunicarme que mi madre había ingresado ... con pronóstico grave. Tras pasar la noche cogido a su mano y refrescando sus labios con una gasa húmeda, a las 11 de la mañana del martes el médico certificó su fallecimiento por muerte violenta. Una vez realizada la autopsia, le velamos hasta el miércoles al mediodía, que la trasladamos al cementerio para ser inhumada. La mañana del jueves la dediqué a darle de baja por defunción en la Seguridad Social, pagar a la funeraria e ir a mi médico de cabecera porque me encontraba en un estado lamentable. Su respuesta fue que lo mejor que podía hacer para superar el duelo era incorporarme a mi trabajo. Así hice al día siguiente, viernes, pasé mis ocho horas llorando y trabajando.

En cuanto a la burla del señor Garamendi, presidente de la CEOE, a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por su propuesta de ampliación del permiso por fallecimiento, le diría, que no es una «ocurrencia», sino una necesidad para los que perdemos a un ser querido. Por muy importante que sea el trabajo, que lo es, nadie merece sufrir esa 'contrarreloj' de 72 horas a la que nos hemos sometido algunos y ahora tenemos la oportunidad de alargar esa licencia unos días más. Probablemente, un permiso que podría contar con un amplio consenso, pues, desgraciadamente, todos nos vamos a encontrar en esa tesitura.

