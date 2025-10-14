La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ampliación del permiso por fallecimiento

JOSÉ SOLANO MARTÍNEZ

Martes, 14 de octubre 2025, 01:08

fue una tarde de lunes cuando me llamaron del área de Urgencias de un hospital de mi ciudad para comunicarme que mi madre había ingresado ... con pronóstico grave. Tras pasar la noche cogido a su mano y refrescando sus labios con una gasa húmeda, a las 11 de la mañana del martes el médico certificó su fallecimiento por muerte violenta. Una vez realizada la autopsia, le velamos hasta el miércoles al mediodía, que la trasladamos al cementerio para ser inhumada. La mañana del jueves la dediqué a darle de baja por defunción en la Seguridad Social, pagar a la funeraria e ir a mi médico de cabecera porque me encontraba en un estado lamentable. Su respuesta fue que lo mejor que podía hacer para superar el duelo era incorporarme a mi trabajo. Así hice al día siguiente, viernes, pasé mis ocho horas llorando y trabajando.

