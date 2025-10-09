Punto de encuentro
JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ
Jueves, 9 de octubre 2025, 07:26
En estos últimos tiempos estamos observando y hasta viviendo que la vida política no goza de buena salud en muchas de las sociedades de nuestro ... entorno. La confrontación ha sustituido al diálogo y la tensión se ha impuesto al equilibrio. Es urgente que emerjan propuestas políticas integradoras, que busquen puntos de encuentro y faciliten el diálogo en torno a aquellos asuntos clave en los que es no solo posible, sino necesario, encontrar acuerdos
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión