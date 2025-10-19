León XIV y los pobres

Compartir

Había máxima expectación por ver el primer gran documento de León XIV. La fecha elegida para la firma, el 4 de octubre, festividad de San ... Francisco de Asís, dio ya pistas claras sobre el escrito. Con la presentación de la exhortación 'Dilexi te', se confirmó que el Papa pone a los pobres en el centro de su pontificado. Es un documento escrito a cuatro manos, ya que fue iniciado por Francisco, del mismo modo que Jorge Mario Bergoglio llevó a término una encíclica inacabada de Benedicto XVI. Eso no cuestiona que 'Dilexi te' sea 100% magisterio del Papa León, ni impide distinguir su estilo personal, directo y de fácil comprensión, a la vez que enraizado en las escrituras y la tradición. León XIV apuesta por una Iglesia «que no conoce enemigos a los que combatir, sino solo hombres y mujeres a los que amar», convencido de que esa es la Iglesia que «el mundo necesita hoy». Para ello se necesita una renovación eclesial, piensa, que pasa por «la atención preferencial a los pobres». León XIV reivindica la caridad. E incluso la limosna, ya que sin gestos personales todo queda en el terreno de la abstracción. Una caridad, matiza, nunca asistencial, sino liberadora. Que sepa reconocer a los pobres como miembros de pleno derecho de nuestras comunidades.

