La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

León XIV y los pobres

JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:12

Había máxima expectación por ver el primer gran documento de León XIV. La fecha elegida para la firma, el 4 de octubre, festividad de San ... Francisco de Asís, dio ya pistas claras sobre el escrito. Con la presentación de la exhortación 'Dilexi te', se confirmó que el Papa pone a los pobres en el centro de su pontificado. Es un documento escrito a cuatro manos, ya que fue iniciado por Francisco, del mismo modo que Jorge Mario Bergoglio llevó a término una encíclica inacabada de Benedicto XVI. Eso no cuestiona que 'Dilexi te' sea 100% magisterio del Papa León, ni impide distinguir su estilo personal, directo y de fácil comprensión, a la vez que enraizado en las escrituras y la tradición. León XIV apuesta por una Iglesia «que no conoce enemigos a los que combatir, sino solo hombres y mujeres a los que amar», convencido de que esa es la Iglesia que «el mundo necesita hoy». Para ello se necesita una renovación eclesial, piensa, que pasa por «la atención preferencial a los pobres». León XIV reivindica la caridad. E incluso la limosna, ya que sin gestos personales todo queda en el terreno de la abstracción. Una caridad, matiza, nunca asistencial, sino liberadora. Que sepa reconocer a los pobres como miembros de pleno derecho de nuestras comunidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a un bebé que se quedó encerrado en un coche en Archena
  2. 2 Muere atrapado debajo de un tractor en Águilas
  3. 3

    El reencuentro de extrabajadores de Galerías Preciados de Murcia tres décadas después del cierre
  4. 4 Minuto de silencio, sentada y flores para rendir homenaje al ciclista fallecido en la pedanía murciana de Cobatillas
  5. 5

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  6. 6 No todos los pensionistas recibirán la paga extra de Navidad: comprueba si estás entre ellos
  7. 7 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Málaga
  8. 8

    Las islas y los circuitos culturales, los destinos preferidos para 20.000 murcianos que viajan con el Imserso: «Prácticamente está todo vendido»
  9. 9

    El nuevo Real Murcia falla de manera múltiple y aún no mejora al del curso pasado
  10. 10

    El Efesé duerme líder tras otra fiesta en el Cartagonova

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad León XIV y los pobres